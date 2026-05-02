Hajduk se oglasio nakon sastanka s mogućim ulagačima. Evo što kažu čelni ljudi Bilih

Čelni ljudi Hajduka su se oglasili nakon informacija da bi klub mogao dobiti novog glavnog sponzora, a iz Poljuda su pritom potvrdili da su odrađeni prvi konkretni kontakti s mogućim partnerima te da interes za suradnju postoji
Povod za reakciju bila je vijest da se u kontekstu Hajduka spominje ukrajinska kripto kompanija WhiteBIT, no iz kluba su naglasili da u ovom trenutku još nema konkretnog dogovora. Drugim riječima, razgovori i inicijalni kontakti postoje, ali cijela priča još nije došla do faze u kojoj bi se moglo govoriti o službenoj ponudi ili odluci.
Iz Hajduka su jasno poručili da su sastanci s mogućim novim sponzorima održani i da se radi o početnoj fazi komunikacije. To znači da interes s obje strane postoji, ali da je cijeli proces još uvijek daleko od konačnog epiloga.
Objavu s Hajduka prenosimo u cijelosti:
'Povodom medijskih napisa prema kojima tvrtka WhiteTech želi ostvariti određenu vrstu poslovne suradnje s HNK Hajduk, dužni smo javnosti predočiti činjenice i stvarno stanje.
Možemo potvrditi da su s predstavnicima tvrtke WhiteTech ostvareni inicijalni kontakti u kojima je iskazan interes za suradnju s Klubom. Međutim, razgovori nisu prešli okvir načelno iskazanih interesa, niti su rezultirali strukturiranim prijedlogom koji bi mogao biti predmet ozbiljnog razmatranja.
Pred Klubom u ovom trenutku ne stoji nikakva formalna ponuda o kojoj bi se trebalo raspravljati ili odlučivati, pa tako ni o iznosima te scenarijima i konstrukcijama koje se pojavljuju u medijskom prostoru.
Upravljačke pozicije u HNK Hajduk uređene su Statutom i Zakonom o trgovačkim društvima, a sponzorski i upravljački procesi su odvojeni i takvi će ostati.
Hajduk je otvoren za sponzore i partnere koji dolaze s jasnom vizijom, konkretnim planom i poštovanjem prema Klubu, njegovim vrijednostima te članovima i navijačima.'
Klub je tako pokušao smiriti nagađanja koja su se pojavila nakon prvih informacija o mogućem novom partnerstvu. Iako je očito da se na Poljudu razgovara s potencijalnim ulagačima i sponzorima, trenutačna situacija još nije došla do točke u kojoj bi se moglo govoriti o konkretnom poslu.