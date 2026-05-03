Srbija u šoku: Sin košarkaške legende igrat će za Grčku

Iako ima pravo nastupa za Srbiju, zemlju za koju je igrao njegov otac, ali i za Grčku, domovinu svoje majke, prema pisanju Nova.rs sve upućuje na to da bi mogao odabrati upravo grčki dres.

Predrag Stojaković rođen je u Požegi, a najveći trag u igračkoj karijeri ostavio je u NBA ligi, osobito u Sacramento Kingsima. Ondje je zahvaljujući sjajnom šutu i napadačkom talentu stekao status jednog od najboljih igrača u povijesti kluba.

Sastanak koji je dodatno pokrenuo priče

O mogućnosti da Andrej Stojaković zaigra za Grčku govorilo se i ranije, no šuškanja su dodatno pojačana nakon sastanka s Isidorisom Kuvelosom, predsjednikom Grčkog olimpijskog odbora. Kuvelos je doputovao u SAD kako bi razgovarao o više tema, a jedna od njih bila je i reprezentativna budućnost mladog košarkaša.

Stojaković trenutačno igra u NCAA ligi, u dresu Illinoisa. U istoj momčadi nalaze se i trojica hrvatskih košarkaša - braća Tomislav i Zvonimir Ivišić te Toni Bilić, koji bi uskoro trebao upisati prvi nastup za momčad.

Odluka koja bi jako zaboljela Srbiju

Mladi Stojaković ove je sezone pokazao da se razvija u vrlo zanimljivog igrača. U 34 odigrane utakmice prosječno je bilježio 13,5 poena, 4,5 skokova i jednu asistenciju.

Odluči li zaista obući dres Grčke, bit će to velik udarac za Srbiju, koja bi ostala bez igrača s ozbiljnim potencijalom. Ranije se spominjalo i da je njegov otac Predrag bio nezadovoljan odnosom tamošnjeg saveza, što je moglo utjecati na razmišljanja njegova sina i približiti ga reprezentaciji zemlje iz koje dolazi njegova majka.