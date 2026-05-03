Hrvat u životnoj formi: Iza sebe ostavio Messija i lovi mjesto za Mundijal

S.Š.

03.05.2026 u 09:01

Petar Musa
Petar Musa Izvor: Pixsell / Autor: Marty Jean-Louis/Sipa USA/PIXSEL
Petar Musa nastavlja igrati u sjajnoj formi. Hrvatski napadač zabio je u pobjedi Dallasa 2:0 na gostovanju kod New York Red Bullsa i stigao do desetog gola sezone u MLS-u.

Musa je pogodio u 53. minuti nakon odlične lopte Rana Benjamina na desnu stranu. Pravovremeno je utrčao, izašao iskosa pred gol i preciznim udarcem načeo domaću mrežu. Dallas je pobjedu potvrdio u 88. minuti golom Sama Sarvera.

Musa je tako u deset prvenstvenih nastupa došao do učinka od deset golova i dvije asistencije. Na vrhu ljestvice strijelaca MLS-a sada je izjednačen s Hugom Cuypersom iz Chicago Firea, dok su iza njih Sam Surridge s devet i Lionel Messi s osam pogodaka.

Dallas ga je u veljači 2024. doveo iz Benfice za devet milijuna eura, a otad je upisao 77 nastupa, 46 golova i 12 asistencija.

Musa je sve važniji i za hrvatsku reprezentaciju. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo zabio je protiv Farskih otoka i asistirao protiv Crne Gore, a ukupno ima deset nastupa za nacionalnu momčad.

Do Mundijala je ostalo još 39 dana, a ako ne bude velikih iznenađenja, Musa bi se trebao naći među kandidatima za reprezentaciju koja će u SAD-u, Meksiku i Kanadi loviti novu veliku medalju.

