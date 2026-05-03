Na Poljudu bi se danas mogla ispisati povijest SHNL-a

03.05.2026 u 07:37

Toni Silić (u žutom dresu)
Toni Silić (u žutom dresu) Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Ove nedjelje, od 18.45 sati na Poljudu, uz prijenos na MAXSportu i HDTV-u (MAxtv) igraju Hajduk i Varaždin

Dvoboj Hajduka i Varaždina u 33. kolu SuperSport HNL-a mogao bi donijeti povijesni trenutak. Naime, prvi put u najvišem rangu hrvatskog nogometa moglo bi se dogoditi da na suprotnim stranama od prve minute stoje - braća golmani.

Toni protiv Josipa

Na jednoj strani bio bi Toni (21), jedan od najstabilnijih igrača Hajduka ove sezone, dok bi na drugoj strani stajao njegov stariji brat Josip (26), koji je u 26. i 32. kolu dobio priliku umjesto Olivera Zelenike.

Takav scenarij bio bi jedinstven u povijesti HNL-a i dodatno bi začinio ionako zanimljiv susret.

