Dinamo vodio 2:0 pa doživio težak poraz u Makarskoj. Pogledajte ludu utakmicu i sve golove

Tako je četvrtfinalna serija poravnata na 1:1, a odluka o putniku u polufinale past će u majstorici koja se idući tjedan igra u Zagrebu.

Dinamo je sjajno otvorio utakmicu. Već u četvrtoj minuti Lovro Cigler doveo je goste u vodstvo, a samo dvije minute poslije prednost je dodatno narasla nakon nesretnog autogola Tonija Jelavića. U tim trenucima činilo se da je Futsal Dinamo potpuno razbio domaćina i da drži sve konce susreta.

No Novo Vrijeme se nije raspalo. Makarani su se uspjeli stabilizirati i još do kraja prvog poluvremena vratiti u utakmicu. Gabrijel Lasić u 14. minuti smanjio je zaostatak i najavio da domaći još nisu rekli posljednju riječ.

U nastavku se utakmica potpuno okrenula. Vitor Lima zabio je za 2:2 i vratio Novo Vrijeme u egal, a već minutu kasnije ponovno je udario Gabrijel Lasić i donio domaćima potpuni preokret.