futsal

Dinamo vodio 2:0 pa doživio težak poraz u Makarskoj. Pogledajte ludu utakmicu i sve golove

I.Ž.

01.05.2026 u 22:54

MNK Novo Vrijeme MNK Futsal Dinamo
MNK Novo Vrijeme MNK Futsal Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Futsal Dinamo je propustio veliku priliku da već u Makarskoj potvrdi prolaz u polufinale SuperSport HMNL-a. Zagrepčani su protiv Novog Vremena rano poveli 2:0, imali utakmicu pod kontrolom, a onda potpuno pali i na kraju doživjeli težak poraz i potop čak 5:2

Tako je četvrtfinalna serija poravnata na 1:1, a odluka o putniku u polufinale past će u majstorici koja se idući tjedan igra u Zagrebu.

Dinamo je sjajno otvorio utakmicu. Već u četvrtoj minuti Lovro Cigler doveo je goste u vodstvo, a samo dvije minute poslije prednost je dodatno narasla nakon nesretnog autogola Tonija Jelavića. U tim trenucima činilo se da je Futsal Dinamo potpuno razbio domaćina i da drži sve konce susreta.

No Novo Vrijeme se nije raspalo. Makarani su se uspjeli stabilizirati i još do kraja prvog poluvremena vratiti u utakmicu. Gabrijel Lasić u 14. minuti smanjio je zaostatak i najavio da domaći još nisu rekli posljednju riječ.

U nastavku se utakmica potpuno okrenula. Vitor Lima zabio je za 2:2 i vratio Novo Vrijeme u egal, a već minutu kasnije ponovno je udario Gabrijel Lasić i donio domaćima potpuni preokret.

MNK Novo Vrijeme - MNK Futsal Dinamo 5:2 sažetak 1.5.2026. Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

U tom trenutku momentum je potpuno prešao na stranu Makarana, dok je Dinamo djelovao izgubljeno nakon što je ispustio dva gola prednosti. Novo Vrijeme nastavilo je pritiskati, a Taras Korolyshyn golom za 4:2 dodatno je slomio goste.

Dinamo je nakon toga pokušao sve, otvorio se i krenuo po povratak, ali takav rizik samo je ostavio više prostora domaćinu. To je u završnici iskoristio Vitor Lima, koji je svojim drugim golom na utakmici potvrdio pobjedu 5:2 i izborio majstoricu koja je na rasporedu idući tjedan u Zagrebu, u ponedjeljak 4. svibnja.

neočekivani izbor

neočekivani izbor

Veliko olakšanje

Veliko olakšanje

supersport hnl

supersport hnl

