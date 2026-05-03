Bivši igrač Hajduka okitio se naslovom prvaka u jednoj od najjačih europskih liga

Rekorder Primeira lige i dalje ostaje Benfica koja je osvojila 38 naslova. Porto ih sada ima 31, s tim da je posljednji osvojio 2022. godine, dok je Sporting 21 put bio prvak, a taj je klub posljednje dvije sezone bio najbolja portugalska momčad.

Porto je ove subote na svom Dragao stadionu svladao Alvercu s minimalnih 1:0 čime je matematički osigurao naslov prvaka. Dva kola prije kraja Porto ima 85 bodova, odnosno, nedostižnih devet više od Benfice koja je ove subote odigrala tek 2:2 na gostovanju kod Famalicaa. Vodila je Benfica 2:0 golovima Schjelderupa s bijele točke u 12. i Riosa u 19. minuti.

Ostala je Benfica s igračem manje u 55. minuti kada je isključen Otamendi, a domaći sastav je to iskoristio do kraja te je postigao dva gola za konačnih 2:2. Strijelci su bili De Amorim u 67. i Abubakar u 78. minuti.

Hrvatski napadač Franjo Ivanović je bio u početnoj postavi Benfice te je zamijenjen u 85. minuti.

Za Porto je pogodak odluke postigao Bednarek u 40. minuti, dok hrvatski nogometaš Dominik Prpić nije konkurirao za ovaj dvoboj.

Treći Sporting ima tri boda manje od druge Benfice, ali i utakmicu manje.