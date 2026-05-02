Pogledajte golčinu za ludnicu u Gradskom vrtu

Nogometaši Vukovara 1991 ostvarili su veliku pobjedu u borbi za ostanak. U 33. kolu SuperSport HNL-a na svom su terenu svladali Osijek 1:0, a junak susreta bio je Jakov Puljić.

Puljić je zabio spektakularan pogodak koji je bio dovoljan za tri boda i veliko slavlje domaćih navijača. Njegov udarac bio je neobranjiv i u trenutku je prelomio utakmicu koja je imala ogroman ulog.

Puljić je primio loptu na otprilike 25 metara od gola, a zatim silovito opalio i neobranjivo pogodio mrežu Osijeka. Golman gostiju bio je potpuno nemoćan.

Bio je to trenutak čiste inspiracije i jedan od najljepših pogodaka kola, ali i gol koji bi mogao imati ogromnu težinu u borbi za ostanak.