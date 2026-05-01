Pep Guardiola je upravo objavio fantastičnu vijest o Jošku Gvardiolu

No, kako vrijeme prolazi, situacija s ozljedom Joška Gvardiola izgleda sve bolje. Manchester City je još početkom ožujka objavio da se Gvardiol sjajno oporavlja nakon prijeloma tibije, a Pep Guardiola tada je poručio da se nada kako će ga ponovno vidjeti na terenu još ove sezone.

Podsjetimo, hrvatski reprezentativac slomio je tibiju desne noge u siječanjskom susretu protiv Chelseaja, zbog čega je morao na operaciju, a u prvi mah otvorila se i ozbiljna bojazan da bi mogao ostati bez nastupa na SP-u.

Baš zato su Guardioline nove izjave izazvale veliko zanimanje i u Hrvatskoj.

Naime, Guardiola je govorio o ozlijeđenim igračima Cityja te je potvrdio kako Joško Gvardiol već lagano trenira s momčadi, a oporavak ide brže i bolje nego što se očekivalo nakon tako teške ozljede i operacije.

'Ruben Dias? Nije još uvijek spreman, ali ide kako treba. Također, Joško Gvardiol i Rodri rade s nama, bolje su i blizu su povratka. Sve ide kako treba s njima, uskoro će biti spremni', rekao je Guardiola u petak.

Ono što je u cijeloj priči posebno važno jest da u Manchester Cityju ne žele ništa forsirati. Guardiola očito ne želi riskirati s povratkom prije nego što Joško Gvardiol bude potpuno spreman.

Takav razvoj događaja posebno veseli i hrvatski stožer. Hrvatski nogometni savez još je nakon ozljede objavio da je Joško Gvardiol bio u kontaktu s izbornikom Zlatkom Dalićem te da su reprezentativni liječnici bili u komunikaciji s Manchester Cityjem oko njegova stanja. Dalić je tada jasno poručio koliko bi izostanak takvog igrača bio težak udarac.

Sada se, međutim, priča okreće u puno optimističnijem smjeru. Ako oporavak nastavi ovim tempom, Joško Gvardiol ne bi trebao imati problem s time da se nađe na Dalićevu popisu za Svjetsko prvenstvo. Nakon svega što je prošao - od prijeloma, operacije i duge rehabilitacije - to bi bila velika pobjeda i za njega i za Vatrene.

Ono što je početkom godine izgledalo kao veliki problem za Hrvatsku, danas sve više sliči na priču s dobrim krajem. Joško Gvardiol još nije potpuno spreman, ali sada je puno bliže Svjetskom prvenstvu nego što je itko mogao misliti nakon one teške siječanjske večeri.