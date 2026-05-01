Pep Guardiola je upravo objavio fantastičnu vijest o Jošku Gvardiolu

Iza Joška Gvardiola su četiri neizvjesna mjeseca nakon teške ozljede koju je zadobio početkom godine, ali najnovije vijesti iz Manchestera ulijevaju veliki optimizam
Podsjetimo, hrvatski reprezentativac slomio je tibiju desne noge u siječanjskom susretu protiv Chelseaja, zbog čega je morao na operaciju, a u prvi mah otvorila se i ozbiljna bojazan da bi mogao ostati bez nastupa na SP-u.
No, kako vrijeme prolazi, situacija s ozljedom Joška Gvardiola izgleda sve bolje. Manchester City je još početkom ožujka objavio da se Gvardiol sjajno oporavlja nakon prijeloma tibije, a Pep Guardiola tada je poručio da se nada kako će ga ponovno vidjeti na terenu još ove sezone.
Baš zato su Guardioline nove izjave izazvale veliko zanimanje i u Hrvatskoj.
Naime, Guardiola je govorio o ozlijeđenim igračima Cityja te je potvrdio kako Joško Gvardiol već lagano trenira s momčadi, a oporavak ide brže i bolje nego što se očekivalo nakon tako teške ozljede i operacije.
'Ruben Dias? Nije još uvijek spreman, ali ide kako treba. Također, Joško Gvardiol i Rodri rade s nama, bolje su i blizu su povratka. Sve ide kako treba s njima, uskoro će biti spremni', rekao je Guardiola u petak.
Ono što je u cijeloj priči posebno važno jest da u Manchester Cityju ne žele ništa forsirati. Guardiola očito ne želi riskirati s povratkom prije nego što Joško Gvardiol bude potpuno spreman.
Takav razvoj događaja posebno veseli i hrvatski stožer. Hrvatski nogometni savez još je nakon ozljede objavio da je Joško Gvardiol bio u kontaktu s izbornikom Zlatkom Dalićem te da su reprezentativni liječnici bili u komunikaciji s Manchester Cityjem oko njegova stanja. Dalić je tada jasno poručio koliko bi izostanak takvog igrača bio težak udarac.
Sada se, međutim, priča okreće u puno optimističnijem smjeru. Ako oporavak nastavi ovim tempom, Joško Gvardiol ne bi trebao imati problem s time da se nađe na Dalićevu popisu za Svjetsko prvenstvo. Nakon svega što je prošao - od prijeloma, operacije i duge rehabilitacije - to bi bila velika pobjeda i za njega i za Vatrene.
Ono što je početkom godine izgledalo kao veliki problem za Hrvatsku, danas sve više sliči na priču s dobrim krajem. Joško Gvardiol još nije potpuno spreman, ali sada je puno bliže Svjetskom prvenstvu nego što je itko mogao misliti nakon one teške siječanjske večeri.