SHNL - 33. KOLO

Evo gdje gledati utakmice Lokomotive i Rijeke, te Hajduka i Varaždina

S.Š.

03.05.2026 u 08:04

Rijeka - Lokomotiva
Rijeka - Lokomotiva Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Danas su u programu 33. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige dvije utakmice, jedna u Zagrebu, druga u Splitu

Od 16 sati, uz prijenose na MAXSportu 1 (MAXtv) i HTV-u 2 igrat će Lokomotiva i Rijeka.

Riječ je o itekako važnoj utakmici jer obje su momčadi u borbi za treće mjesto, odnosno u lovu na Varaždin, i mjesto koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Lokomotiva u zadnjih pet utakmica ima tri pobjede i dva remija, dok Rijeka ima u zadnjih pet utakmica, tek jednu pobjedu, te po dva poraza i dva remija.

Od 18.45 sati na Poljudu igraju Hajduk i Varaždin. Taj je dvoboj u prijenosu na MAXSportu 1 i HDTV-u (MAXtv). Hajduk je osigurao drugo mjesto, ali sigurno si Garcia ne smije dopustiti kiks pred svojim navijačima.

Varaždin pak želi ostati na trećem mjestu, ali s lijepom bodovnom zalihom uoči posljednja tri kola. I zato će Šafarićevi igrači ići barem po bod, ako ne i sva tri.

U svakom slučaju, obje utakmice nude neizvjesnost, i vjerujemo da će predstave biti sadržajne i prilika za uživanje.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ČVRSTOG JE STAVA

ČVRSTOG JE STAVA

Dinamovac potvrdio da se u reprezentaciju ne vraća
PRVI STRIJELAC LIGE

PRVI STRIJELAC LIGE

Hrvat u životnoj formi: Iza sebe ostavio Messija i lovi mjesto za Mundijal
OD 18.45 SATI

OD 18.45 SATI

Na Poljudu bi se danas mogla ispisati povijest SHNL-a

najpopularnije

Još vijesti