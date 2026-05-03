Evo gdje gledati utakmice Lokomotive i Rijeke, te Hajduka i Varaždina

Od 16 sati, uz prijenose na MAXSportu 1 (MAXtv) i HTV-u 2 igrat će Lokomotiva i Rijeka.

Riječ je o itekako važnoj utakmici jer obje su momčadi u borbi za treće mjesto, odnosno u lovu na Varaždin, i mjesto koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Lokomotiva u zadnjih pet utakmica ima tri pobjede i dva remija, dok Rijeka ima u zadnjih pet utakmica, tek jednu pobjedu, te po dva poraza i dva remija.

Od 18.45 sati na Poljudu igraju Hajduk i Varaždin. Taj je dvoboj u prijenosu na MAXSportu 1 i HDTV-u (MAXtv). Hajduk je osigurao drugo mjesto, ali sigurno si Garcia ne smije dopustiti kiks pred svojim navijačima.

Varaždin pak želi ostati na trećem mjestu, ali s lijepom bodovnom zalihom uoči posljednja tri kola. I zato će Šafarićevi igrači ići barem po bod, ako ne i sva tri.

U svakom slučaju, obje utakmice nude neizvjesnost, i vjerujemo da će predstave biti sadržajne i prilika za uživanje.