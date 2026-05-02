Šok u Gradskom vrtu: Evo što je rekao trener Osijeka nakon debakla

Pogodak odluke zabio je iskusni Jakov Puljić u 56. minuti, a Osijek je još jednom platio visoku cijenu neefikasnosti.

Iako su domaćini imali dovoljno prilika da izbjegnu poraz, lopta nije htjela u mrežu. S druge strane, Vukovarci su iskoristili svoju šansu i uzeli tri iznimno vrijedna boda.

Puljićev gol pokazao se presudnim, a Osijek nije uspio pronaći odgovor do kraja susreta. Time je Vukovar ostao u igri za ostanak, dok se Osijek doveo u neugodnu situaciju u završnici prvenstva.

Radotić: ‘Nemam odgovor za našu realizaciju’

Trener Osijeka Tomislav Radotić nije skrivao razočaranje nakon utakmice.

'Mislim da smo imali dovoljno prilika da ne izgubimo utakmicu. Naša je boljka i dalje realizacija i na to nemam odgovor', rekao je Radotić.

Posebno ga je pogodio poraz pred domaćim navijačima:

'Teško mi je riječima opisati kako je izgubiti utakmicu pred ovakvim auditorijem. To možemo samo ja i moja ekipa'.

Otkrio je i što je bio plan na poluvremenu:

'Dogovor je bio da moramo zadržati koncentraciju i pripaziti na kvalitetu Puljića. Dvije zamjene su bile spremne, ali nismo izdržali tih nekoliko sekundi'.

Na kraju je priznao koliko ga ovaj poraz boli:

'Ovaj poraz mi je teže pao nego onaj na Maksimiru. Izuzetno mi je žao i teško. Radimo jedan korak naprijed, pa dva unazad. Očito nismo kompletni, nešto nam nedostaje. Nije slučajno da nismo zabili gol. Jednostavno nevjerojatno'.