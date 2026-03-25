Nova Netflixova serija ledi krv u žilama, temelji se na jednoj od najtežih nesreća

Nova brazilska serija 'Radioactive Emergency' tek je stigla na Netflix, a već se probila među najgledanije naslove u Hrvatskoj. Riječ je o napetoj drami inspiriranoj stvarnom radiološkom nesrećom iz 1987. u brazilskom Goiâniji, jednom od najtežih takvih incidenata u povijesti
'Radioactive Emergency' trenutačno se nalazi na trećem mjestu Netflixove ljestvice najgledanijih serija u Hrvatskoj, što pokazuje da je domaća publika vrlo brzo reagirala na dolazak ovog naslova, koji ima sjajne kritike i visoke ocjene publike.
Temelji se na istinitoj priči
Netflix seriju opisuje kao petodijelnu dramu temeljenu na stvarnim događajima, u kojoj liječnici, fizičari i hitne službe pokušavaju zaustaviti razmjere katastrofe i spasiti tisuće ljudi.
Radnja vraća gledatelje u rujan 1987., kada dvojica mladića iz napuštene klinike uzimaju uređaj ne znajući da se u njemu nalazi cezij-137, radioaktivna tvar koja će ubrzo kontaminirati velik broj ljudi.
U stvarnoj nesreći umrle su četiri osobe, više od 110.000 ljudi prošlo je zdravstvene preglede, a više od 240 bilo je kontaminirano. Serija upravo iz tog događaja gradi priču o širenju panike, sporom shvaćanju razmjera nesreće i utrci s vremenom dok se pokušava otkriti tko je sve bio izložen zračenju.
Nuklearni fizičar u središtu priče
U središtu priče je nuklearni fizičar Márcio, kojeg glumi Johnny Massaro, a uz njega važnu ulogu imaju liječnici, lokalne vlasti i stručnjaci koji pokušavaju obuzdati katastrofu prije nego što izmakne svakoj kontroli.
Decider ističe da serija najbolje funkcionira upravo kada se drži same nesreće i njezinih posljedica, dok su privatne priče likova ipak manje razrađene. Unatoč tome, zaključak njihove kritike je jasan: vrijedi je pogledati.
U istom smjeru idu i reakcije publike, koja je na platformi IMDb seriji dala ocjenu 7.7/10.