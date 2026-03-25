Nova Netflixova serija ledi krv u žilama, temelji se na jednoj od najtežih nesreća

'Radioactive Emergency' trenutačno se nalazi na trećem mjestu Netflixove ljestvice najgledanijih serija u Hrvatskoj, što pokazuje da je domaća publika vrlo brzo reagirala na dolazak ovog naslova, koji ima sjajne kritike i visoke ocjene publike.

Netflix seriju opisuje kao petodijelnu dramu temeljenu na stvarnim događajima , u kojoj liječnici, fizičari i hitne službe pokušavaju zaustaviti razmjere katastrofe i spasiti tisuće ljudi.

Radnja vraća gledatelje u rujan 1987., kada dvojica mladića iz napuštene klinike uzimaju uređaj ne znajući da se u njemu nalazi cezij-137, radioaktivna tvar koja će ubrzo kontaminirati velik broj ljudi.



U stvarnoj nesreći umrle su četiri osobe, više od 110.000 ljudi prošlo je zdravstvene preglede, a više od 240 bilo je kontaminirano. Serija upravo iz tog događaja gradi priču o širenju panike, sporom shvaćanju razmjera nesreće i utrci s vremenom dok se pokušava otkriti tko je sve bio izložen zračenju.