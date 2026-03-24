Doživio je fijasko u kinima: Triler star 12 godina postao je apsolutni hit na Netflixu

Baš kao što je nedavno španjolski triler 'Firebreak' neočekivano prikovao publiku uz male ekrane o čemu smo već pisali na tportalu, sada je još jedan napeti naslov potpuno iznenadio obožavatelje. Riječ je o mračnom trileru s Ryanom Reynoldsom u glavnoj ulozi koji je, unatoč tome što je po izlasku doživio pravi debakl, odjednom zasjeo u top 10 najgledanijih filmova na Netflixu
Triler 'The Captive' (Zatočenica) prati Ryana Reynoldsa u ulozi oca koji očajnički pokušava pronaći svoju kćer nakon što je oteta. Film, u kojem glume i Rosario Dawson, Mireille Enos, Kevin Durand te Scott Speedman, režirao je Atom Egoyan, a kritičari su ga te 2014. godine doslovno 'sasjekli' zbog navodnog nedostatka dubine i zbunjujuće vremenske crte.
Priča prati razdvojeni bračni par osam godina nakon otmice njihove kćeri Cassandre. Film je na kino blagajnama zaradio skromnih 12 milijuna dolara te je naišao na izrazito loš prijem na Filmskom festivalu u Cannesu, što je potpuno šokiralo redatelja. Zanimljivo je da je taj isti naslov tek sada, 12 godina kasnije, uspio stati rame uz rame s najvećim novim hitovima na streaming divu.
'To je zapravo bio najgore ocijenjen film koji sam ikada napravio. Nikada ga nismo trebali odnijeti u Cannes', priznao je Atom Egoyan tijekom nedavnog masterclassa na Doha Film Instituteu.
Nevjerojatna izvedba Ryana Reynoldsa
'Film je dobio stvarno lud prijem. Bio je u natjecateljskom dijelu u petak navečer. Od tada nisam bio u Cannesu jer se jednostavno nikada ne želim vratiti onome što smo tamo doživjeli te noći', iskreno je ispričao redatelj, dodavši da mu je najviše žao bilo glavnog glumca.
'Ovo je nevjerojatna izvedba Ryana Reynoldsa, potpuno drugačija od onoga što biste očekivali od njega. Činjenica da se vratio u Kanadu kako bi glumio u ovom niskobudžetnom filmu na vrhuncu svoje karijere dovoljno govori', istaknuo je Egoyan, naglasivši kako je ova uloga čvrsto izvukla slavnog glumca iz stereotipa romantičnih komedija koji ga je godinama pratio po Hollywoodu.
Ekstremna reakcija
Zanimljivo je i to da je redatelj sugerirao kako je film posljednjih godina dobio na važnosti te privukao novu publiku nakon što su na vidjelo izašli stravični zločini seksualnog zlostavljača Jeffreyja Epsteina, koji su razotkrili opsežan pedofilski lanac među elitom. 'S obzirom na ovu nevjerojatnu, ludu kabalu o kojoj smo saznali nakon ovoga, film sada ima puno više smisla', objasnio je.
Egoyan je još 2014. izjavio da je bio 'zapanjen' negativnim reakcijama. 'Mnoge recenzije bile su jednostavno okrutne. Bila je to prilično ekstremna reakcija', zaključio je redatelj, čiji je film tek danas dočekao svojih pet minuta slave.