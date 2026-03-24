Doživio je fijasko u kinima: Triler star 12 godina postao je apsolutni hit na Netflixu

Baš kao što je nedavno španjolski triler 'Firebreak' neočekivano prikovao publiku uz male ekrane o čemu smo već pisali na tportalu, sada je još jedan napeti naslov potpuno iznenadio obožavatelje. Riječ je o mračnom trileru s Ryanom Reynoldsom u glavnoj ulozi koji je, unatoč tome što je po izlasku doživio pravi debakl, odjednom zasjeo u top 10 najgledanijih filmova na Netflixu

Triler 'The Captive' (Zatočenica) prati Ryana Reynoldsa u ulozi oca koji očajnički pokušava pronaći svoju kćer nakon što je oteta. Film, u kojem glume i Rosario Dawson, Mireille Enos, Kevin Durand te Scott Speedman, režirao je Atom Egoyan, a kritičari su ga te 2014. godine doslovno 'sasjekli' zbog navodnog nedostatka dubine i zbunjujuće vremenske crte.

Priča prati razdvojeni bračni par osam godina nakon otmice njihove kćeri Cassandre. Film je na kino blagajnama zaradio skromnih 12 milijuna dolara te je naišao na izrazito loš prijem na Filmskom festivalu u Cannesu, što je potpuno šokiralo redatelja. Zanimljivo je da je taj isti naslov tek sada, 12 godina kasnije, uspio stati rame uz rame s najvećim novim hitovima na streaming divu.

'To je zapravo bio najgore ocijenjen film koji sam ikada napravio. Nikada ga nismo trebali odnijeti u Cannes', priznao je Atom Egoyan tijekom nedavnog masterclassa na Doha Film Instituteu. Nevjerojatna izvedba Ryana Reynoldsa 'Film je dobio stvarno lud prijem. Bio je u natjecateljskom dijelu u petak navečer. Od tada nisam bio u Cannesu jer se jednostavno nikada ne želim vratiti onome što smo tamo doživjeli te noći', iskreno je ispričao redatelj, dodavši da mu je najviše žao bilo glavnog glumca.

Ryan Reynolds





