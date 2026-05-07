Hrvati su oduševljeni ovim naslovima na Netflixu: Evo što se trenutno najviše gleda

L.M.B

07.05.2026 u 20:46

Izvor: Promo fotografije / Autor: Netflix Promo
Netflixova ljestvica najgledanijih naslova u Hrvatskoj za razdoblje od 27. travnja do 3. svibnja pokazuje da domaća publika trenutačno najviše poseže za trilerima, dokumentarnim pričama i laganijim filmskim naslovima

Netflix je objavio najnoviju listu najgledanijih filmova i serija u Hrvatskoj. Vrh filmske ljestvice zauzeo je 'Apex', akcijski triler s Charlize Theron koji se već drugi tjedan drži među najtraženijim naslovima na platformi, dok je na ljestvici serija najgledaniji dokumentarni naslov 'Should I Marry A Murderer?', koji se bavi intrigantnom istinitom pričom.

Najgledaniji filmovi na Netflixu u Hrvatskoj prošlog tjedna:

  1. Apex
  2. Swapped
  3. Buen Camino
  4. My Favorite Wedding
  5. Finders Keepers
  6. The Wild Robot
  7. Speak No Evil
  8. Despicable Me 4
  9. Roommates
  10. Je m’appelle Agneta
Najgledanije serije na Netflixu u Hrvatskoj prošlog tjedna:

  1. Should I Marry A Murderer?: Limited Series
  2. Running Point: Season 2
  3. Unchosen: Season 1
  4. Man on Fire: Season 1
  5. The Staircase: Season 1
  6. Flunked: Season 1
  7. Salish & Jordan Matter: Season 1
  8. Alpha Males: Season 5
  9. Stranger Things: Tales From ’85: Season 1
  10. Ronaldinho: The One and Only: Limited Series
