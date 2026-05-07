Hrvati su oduševljeni ovim naslovima na Netflixu: Evo što se trenutno najviše gleda

Netflixova ljestvica najgledanijih naslova u Hrvatskoj za razdoblje od 27. travnja do 3. svibnja pokazuje da domaća publika trenutačno najviše poseže za trilerima, dokumentarnim pričama i laganijim filmskim naslovima
Netflix je objavio najnoviju listu najgledanijih filmova i serija u Hrvatskoj. Vrh filmske ljestvice zauzeo je 'Apex', akcijski triler s Charlize Theron koji se već drugi tjedan drži među najtraženijim naslovima na platformi, dok je na ljestvici serija najgledaniji dokumentarni naslov 'Should I Marry A Murderer?', koji se bavi intrigantnom istinitom pričom.
Najgledaniji filmovi na Netflixu u Hrvatskoj prošlog tjedna:
- Apex
- Swapped
- Buen Camino
- My Favorite Wedding
- Finders Keepers
- The Wild Robot
- Speak No Evil
- Despicable Me 4
- Roommates
- Je m’appelle Agneta
Najgledanije serije na Netflixu u Hrvatskoj prošlog tjedna:
- Should I Marry A Murderer?: Limited Series
- Running Point: Season 2
- Unchosen: Season 1
- Man on Fire: Season 1
- The Staircase: Season 1
- Flunked: Season 1
- Salish & Jordan Matter: Season 1
- Alpha Males: Season 5
- Stranger Things: Tales From ’85: Season 1
- Ronaldinho: The One and Only: Limited Series