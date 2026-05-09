Velika transformacija: Pjevačica Iva Ajduković otkrila kako je promijenila život od temelja

Iva Ajduković koju gledatelji trenutno prate u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' u posljednjih je nekoliko mjeseci prošla kroz jednu od najznačajnijih promjena u svom životu. Sinjska pjevačica uspjela je skinuti čak 23 kilograma i potpuno promijeniti svoje navike. Umjesto brzih rješenja i ekstremnih dijeta, odlučila se za postupnu transformaciju kroz promjenu prehrane, redovitu fizičku aktivnost i rad na sebi
U posljednjih osam mjeseci Iva Ajduković izgubila je 23 kilograma. Sve je počelo prošlog ljeta kada je, otkrila je, sama sebi rekla - moram nešto promijeniti, ovako više ne ide.
Potpuna promjena načina prehrane
'Moj je posao vezan za noćne smjene i stalno sam to koristila kao izgovor za loše navike, posebno večernje jedenje. Dodatna motivacija bio je i poziv na TLZP, ne bih se osjećala dobro da s 83 kg moram utjeloviti neku zgodnu pjevačicu', ispričala je za Dnevnik.hr.
U gubitku kilograma presudna je bila potpuna promjena načina prehrane, i to čak više nego sama tjelovježba. Naglasila je da je kombinacija s kretanjem dala najbolje rezultate, ali joj je na početku najteže palo odreći se slatkiša i kruha, kao i jutra koja je započinjala s dvije kave sa šlagom i šećerom, bez doručka, sve do kasnog ručka.
S vremenom je uspjela uvesti red i stvoriti rutinu koju može dugoročno održavati – uvela je redovite šetnje i odlaske u teretanu, pa danas nastoji biti aktivna svaki dan, čak i onda kada nema mnogo vremena.
Više energije
Danas joj i prehrana ima jasnu strukturu i ritam. Dan započinje nezaslađenim čajem i toplom vodom s limunom, a zatim doručkuje zobene ili granolu s jogurtom, whey proteinom i voćem. Ručak joj se najčešće sastoji od riže, kuhanog mesa ili ribe, krumpira i obilne porcije salate, dok je večera laganija - salata s tunom ili piletinom, domaćim dresingom i puno povrća. Zadnji obrok pojede oko 18 sati, tijekom dana popije oko tri litre vode, a slatkiše i kruh više ne izbacuje potpuno, već ih jede rijetko i uglavnom samo u posebnim prilikama.
Osim fizičke transformacije, naglašava da je veliki iskorak napravila i u mentalnom smislu. Kaže da su joj se misli razbistrile, da joj je koncentracija bolja i da ima mnogo više energije za svakodnevne obaveze. Osjeća da joj je poraslo samopouzdanje i opisuje to kao osjećaj da joj je s leđa 'palo' deset godina.