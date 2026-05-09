Velika transformacija: Pjevačica Iva Ajduković otkrila kako je promijenila život od temelja

Iva Ajduković koju gledatelji trenutno prate u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' u posljednjih je nekoliko mjeseci prošla kroz jednu od najznačajnijih promjena u svom životu. Sinjska pjevačica uspjela je skinuti čak 23 kilograma i potpuno promijeniti svoje navike. Umjesto brzih rješenja i ekstremnih dijeta, odlučila se za postupnu transformaciju kroz promjenu prehrane, redovitu fizičku aktivnost i rad na sebi

U posljednjih osam mjeseci Iva Ajduković izgubila je 23 kilograma. Sve je počelo prošlog ljeta kada je, otkrila je, sama sebi rekla - moram nešto promijeniti, ovako više ne ide.

Potpuna promjena načina prehrane 'Moj je posao vezan za noćne smjene i stalno sam to koristila kao izgovor za loše navike, posebno večernje jedenje. Dodatna motivacija bio je i poziv na TLZP, ne bih se osjećala dobro da s 83 kg moram utjeloviti neku zgodnu pjevačicu', ispričala je za Dnevnik.hr. U gubitku kilograma presudna je bila potpuna promjena načina prehrane, i to čak više nego sama tjelovježba. Naglasila je da je kombinacija s kretanjem dala najbolje rezultate, ali joj je na početku najteže palo odreći se slatkiša i kruha, kao i jutra koja je započinjala s dvije kave sa šlagom i šećerom, bez doručka, sve do kasnog ručka.

Iva Ajduković Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL