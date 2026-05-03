Pjesma koja prati Trumpove skupove opet je u fokusu zbog jedne njegove izjave

Donald Trump ponovno je komentirao svoje prepoznatljive plesne pokrete na pjesmu 'Y.M.C.A.' grupe Village People, tvrdeći da je upravo njegova kampanja pomogla velikom povratku tog disco hita na glazbene ljestvice.

'Mrzi kad plešem na ono što se ponekad naziva gay nacionalnom himnom. Mrzi to', rekao je Trump okupljenima, dodajući da mu Melania, kako je prepričao, zna reći: 'Dragi, molim te, nemoj plesati. To nije predsjednički.'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su njegovi plesni pokreti uz pjesmu 'Y.M.C.A.' grupe Village People, koju je opisao kao 'gay nacionalnu himnu', pomogli da se taj disco klasik ponovno probije na vrh glazbenih ljestvica. Izjavu je dao u petak, 1. svibnja, obraćajući se okupljenima u umirovljeničkoj zajednici The Villages na Floridi.

Trump je na to, prema vlastitim riječima, odgovorio: 'Možda nije predsjednički, ali vodim s 20 bodova u anketama ili tako nešto.'

Na kraju govora ponovno je zaplesao uz 'Y.M.C.A.', izvodeći svoje prepoznatljive pokrete šakama i kukovima, a dodao je i imitaciju golfskog zamaha.

Pjesma se vratila na ljestvice desetljećima nakon objave

'Y.M.C.A.' je krajem 2024. ponovno dospjela na vrh Billboardove ljestvice Dance/Electronic Digital Song Sales, desetljećima nakon što je prvi put objavljena. Billboard je tada objavio da je pjesma provela peti tjedan na prvom mjestu te ljestvice, što je bio najbolji rezultat neke grupne pjesme u 2024. godini. Originalno je na Billboard Hot 100 ljestvici 1979. dosegnula drugo mjesto.

Trump je sada taj uspjeh pripisao i svojoj kampanji, no pritom je pretjerao tvrdeći da je pjesma bila na prvom mjestu 'mjesecima'. Prema dostupnim podacima, riječ je o specifičnoj Billboardovoj prodajnoj ljestvici, a ne o ukupnoj Hot 100 ljestvici.

Pjesma se uz Trumpa počela snažnije vezivati tijekom njegove kampanje za reizbor 2020., kada se često puštala na njegovim skupovima. Ponovno ju je koristio i tijekom kampanje 2024., a prema navodima američkih medija, s njom je završio više od 110 skupova. Nakon izborne pobjede angažirao je i Village People za nastupe u sklopu inauguracijskih događanja.

Trump je i ranije govorio o pjesmi kao o 'gay nacionalnoj himni'. U ožujku je u podcastu Nelk Boysa 'Full Send' rekao: 'Znate što ih pokrene? 'Y.M.C.A.' Jeste li to ikad čuli? Zovu je gay nacionalnom himnom.' Dodao je da pjesma 'podiže ljude i tjera ih da se pokrenu'.