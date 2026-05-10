EBU UPOZORENJE

Skandal pred Eurosong: Izrael morao ukloniti promotivni spot

I. B.

10.05.2026 u 17:16

Eurosong u Beču
Eurosong u Beču Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE
Samo nekoliko dana prije početka 70. Eurosonga u Beču Europska radiotelevizijska unija (EBU) upozorila je izraelsku televiziju KAN zbog promotivnog videa koji krši pravila natjecanja. U središtu spora našao se poziv gledateljima da za Izrael glasaju maksimalnih deset puta

Ovogodišnji Eurosong održava se od 12. do 16. svibnja u Beču, a Izrael predstavlja Noam Bettan s pjesmom 'Michelle'. Hrvatsku će u prvom polufinalu predstavljati ansambl Lelek.

Problem je nastao nakon što je izraelski predstavnik objavio promotivni video na 13 jezika u kojem gledatelje poziva da za Izrael glasaju deset puta. EBU je reagirao vrlo brzo i od izraelske delegacije zatražio uklanjanje spornih sadržaja sa svih platformi.

'U roku od 20 minuta kontaktirali smo izraelsku delegaciju i zatražili da odmah zaustave distribuciju tih videozapisa', poručio je direktor Eurosonga Martin Green u službenom priopćenju.

EBU: Poziv na maksimalno glasanje nije dopušten

Iako promotivni spotovi kojima izvođači pozivaju publiku na glasanje nisu neuobičajeni, EBU naglašava da izravni poziv na maksimalan broj glasova za jednu zemlju nije u skladu s pravilima natjecanja.

'Izravan poziv na akciju da se za jednog izvođača glasa deset puta nije u skladu s našim pravilima niti s duhom natjecanja', naveo je Green.

Iz EBU-a pritom ističu kako sporni video ne može značajno utjecati na konačni rezultat jer polovicu ukupnog ishoda i dalje određuju stručni žiriji. Dodali su i da će poduzeti dodatne mjere ako se slična praksa nastavi tijekom natjecanja.

Društvene mreže ponovno otvorile stare optužbe

Nakon upozorenja EBU-a društvene mreže preplavile su reakcije fanova Eurosonga koji tvrde da izraelska televizija KAN već dulje koristi natjecanje za političku promociju.

U objavama se podsjeća na ranije optužbe i kontroverze povezane s izraelskim nastupima, uključujući navode o internetskim kampanjama za prijašnje predstavnice Eden Golan i Yuval Raphael te pozive izraelskih komentatora gledateljima da ne glasaju za zemlje koje su kritizirale sudjelovanje Izraela na Eurosongu.

Pojedini korisnici društvenih mreža spominju i navodne manipulacije glasovima publike u više europskih zemalja, no za te tvrdnje zasad nema službene potvrde.

