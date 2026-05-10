Skandal pred Eurosong: Izrael morao ukloniti promotivni spot

Samo nekoliko dana prije početka 70. Eurosonga u Beču Europska radiotelevizijska unija (EBU) upozorila je izraelsku televiziju KAN zbog promotivnog videa koji krši pravila natjecanja. U središtu spora našao se poziv gledateljima da za Izrael glasaju maksimalnih deset puta

Ovogodišnji Eurosong održava se od 12. do 16. svibnja u Beču, a Izrael predstavlja Noam Bettan s pjesmom 'Michelle'. Hrvatsku će u prvom polufinalu predstavljati ansambl Lelek. Problem je nastao nakon što je izraelski predstavnik objavio promotivni video na 13 jezika u kojem gledatelje poziva da za Izrael glasaju deset puta. EBU je reagirao vrlo brzo i od izraelske delegacije zatražio uklanjanje spornih sadržaja sa svih platformi.

'U roku od 20 minuta kontaktirali smo izraelsku delegaciju i zatražili da odmah zaustave distribuciju tih videozapisa', poručio je direktor Eurosonga Martin Green u službenom priopćenju. EBU: Poziv na maksimalno glasanje nije dopušten Iako promotivni spotovi kojima izvođači pozivaju publiku na glasanje nisu neuobičajeni, EBU naglašava da izravni poziv na maksimalan broj glasova za jednu zemlju nije u skladu s pravilima natjecanja. 'Izravan poziv na akciju da se za jednog izvođača glasa deset puta nije u skladu s našim pravilima niti s duhom natjecanja', naveo je Green.

Iz EBU-a pritom ističu kako sporni video ne može značajno utjecati na konačni rezultat jer polovicu ukupnog ishoda i dalje određuju stručni žiriji. Dodali su i da će poduzeti dodatne mjere ako se slična praksa nastavi tijekom natjecanja. Društvene mreže ponovno otvorile stare optužbe Nakon upozorenja EBU-a društvene mreže preplavile su reakcije fanova Eurosonga koji tvrde da izraelska televizija KAN već dulje koristi natjecanje za političku promociju.