Dugo je nismo vidjeli: Janet Jackson u rijetkom pojavljivanju na crvenom tepihu

Janet Jackson izgledala je impresivno kada je u petak navečer zakoračila na crveni tepih događanja Grammy Hall of Fame u Beverly Hillsu, gdje je njezin kultni album 'Rhythm Nation 1814' iz 1989. godine nagrađen i uvršten u Kuću slavnih.

Pedesetdevetogodišnja glazbena zvijezda pokazala je svoj prepoznatljiv modni stil u odvažnom sivom prugastom oversized odijelu širokih nogavica i dugog sakoa. Kombinaciju je upotpunila bijelom košuljom s naglašenim ovratnikom te ležerno prebačenim šalom oko vrata.

Glazbena ikona pojavila se u upečatljivoj modnoj kombinaciji koja je odmah izazvala reakcije na društvenim mrežama, no iza glamuroznog izdanja ponovno se otvorilo pitanje odnosa obitelji Jackson prema dugo najavljivanom biografskom filmu o Michaelu Jacksonu.

Janet je na događanju u Los Angelesu dominirala crvenim tepihom odvažnim stajlingom i samozatajnim nastupom, bez izjava o filmu koji posljednjih tjedana izaziva podijeljene reakcije publike.