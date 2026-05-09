Dugo je nismo vidjeli: Janet Jackson u rijetkom pojavljivanju na crvenom tepihu

Janet Jackson ponovno je privukla pažnju rijetkim pojavljivanjem na crvenom tepihu u Los Angelesu. Dok se oko filma 'Michael' i dalje nižu kontroverze, njezin izostanak podrške projektu mnogi tumače kao tihu distancu od obiteljske priče
Janet Jackson izgledala je impresivno kada je u petak navečer zakoračila na crveni tepih događanja Grammy Hall of Fame u Beverly Hillsu, gdje je njezin kultni album 'Rhythm Nation 1814' iz 1989. godine nagrađen i uvršten u Kuću slavnih.
Pedesetdevetogodišnja glazbena zvijezda pokazala je svoj prepoznatljiv modni stil u odvažnom sivom prugastom oversized odijelu širokih nogavica i dugog sakoa. Kombinaciju je upotpunila bijelom košuljom s naglašenim ovratnikom te ležerno prebačenim šalom oko vrata.
Glazbena ikona pojavila se u upečatljivoj modnoj kombinaciji koja je odmah izazvala reakcije na društvenim mrežama, no iza glamuroznog izdanja ponovno se otvorilo pitanje odnosa obitelji Jackson prema dugo najavljivanom biografskom filmu o Michaelu Jacksonu.
Janet je na događanju u Los Angelesu dominirala crvenim tepihom odvažnim stajlingom i samozatajnim nastupom, bez izjava o filmu koji posljednjih tjedana izaziva podijeljene reakcije publike.
Tišina koja govori više od izjava
Iako je obitelj Jackson bila javno uključena u promociju filma 'Michael', Janet Jackson držala se po strani. Upravo je njezina šutnja postala jedna od glavnih tema među fanovima i američkim tabloidima.
Janet Jackson tijekom pojavljivanja nije komentirala ni film ni medijske polemike. Umjesto toga, fokus je ostao na njezinu modnom izdanju i rijetkom izlasku pred fotografe.