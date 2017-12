Početak filmske godine u Hrvatskoj donio izazove, a kraj dobre vijesti

Prvih nekoliko mjeseci protekle godine bile su izazovne za filmsku zajednicu, niz optužbi za korupciju u HAVC-u, kojima nisu bile pošteđeni niti neki od najuspješnijih hrvatskih redatelja i producenata, rezultirale su prosvjedima filmaša i smjenama, ali i djelomičnom stagnacijom u proizvodnji filmova, no kraj godine donio je bolje vijesti - nekoliko se kratkih hrvatskih koprodukcija plasiralo na prestižne svjetske filmske festivale

Nakon provedenog natječaja za ravnatelja je izabran povjesničar filma Daniel Rafaelić , no s obzirom na sva događanja došlo je do zastoja u pojedinim segmentima, a natječaji su provedeni sa zakašnjenjem.

Organizatori prosvjeda izrazili su bojazan da će Grad Zagreb, ulažući sredstva u programski slično orijentirano kino, kojim upravlja Centar za kulturu i film Augusta Cesarca, polako ugasiti 'Tuškanac', no iz zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport poručili su da im nije jasno zbog čega je akcija pokrenuta te da rad te udruge nije doveden u pitanje.

Hrvatska i dalje poželjna destinacija za inozemne produkcije

Hrvatska se potvrdila kao kvalitetan korpodukcijski partner i vrlo poželjna filmska scenografija za svjetske hitove.

Nakon 'Ratova zvijezda' i 'Igara prijestolja', hrvatski su otoci i gradovi ponovno bili prirodne kulise za velike svjetske produkcije - ove godine ovdje su snimani 'Robin Hood' i nastavak velikog filmskog hita, mjuzikl 'Mamma Mia! Here We Go Again' te niz manjih projekata.