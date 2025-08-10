Na ovogodišnjem LFF-u 18 filmova u konkurenciji za nagrade

Tri dokumentarna filma imat će svjetske, dva hrvatske i jedan festivalsku premijeru. U ostalim festivalskim programima - Regionale, Restartovi filmovi i Beldocs predstavlja - prikazat će se još 12 filmova.

O najboljima odlučivat će peteročlani regionalni žiri, a nagrade se dodjeljuju u kategorijama za najbolji film, najbolju režiju, fotografiju, montažu, dizajn zvuka i nagradu za najbolji regionalni film (za filmove autora iz Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije). Svoj glas za najbolji film dat će i publika, a četvrti put nagradu dodijelit će se nagrada filmske kritičarke 'Dragan Rubeša'.

Programski direktor festivala Oliver Sertić ocijenio je u najavi festivala da je ove godine hrvatska dokumentarna produkcija eksplodirala. 'Ne sjećam se da je ikad bilo toliko kvalitetnih hrvatskih filmova u istoj sezoni i sa žaljenjem sam morao izostaviti neke stvarno sjajne naslove kako bi uspio napraviti uravnotežen dokumentarni program sazdan od različitih tema i kreativnih pristupa, raznolike regionalne pokrivenosti, najnovijih ostvarenja poznatih dokumentarista i nekih novih imena', naveo je.