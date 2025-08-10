Na ovogodišnjem LFF-u 18 filmova u konkurenciji za nagrade

Na ovogodišnjem Liburnia Film Festivalu, koji se održava od 26. do 30. kolovoza u Opatiji, prikazat će se 18 dokumentarnih filmova u konkurenciji za nagrade, od kojih će šest imati premijerno prikazivanje, izvijestili su organizatori
Tri dokumentarna filma imat će svjetske, dva hrvatske i jedan festivalsku premijeru. U ostalim festivalskim programima - Regionale, Restartovi filmovi i Beldocs predstavlja - prikazat će se još 12 filmova.
O najboljima odlučivat će peteročlani regionalni žiri, a nagrade se dodjeljuju u kategorijama za najbolji film, najbolju režiju, fotografiju, montažu, dizajn zvuka i nagradu za najbolji regionalni film (za filmove autora iz Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije). Svoj glas za najbolji film dat će i publika, a četvrti put nagradu dodijelit će se nagrada filmske kritičarke 'Dragan Rubeša'.
Programski direktor festivala Oliver Sertić ocijenio je u najavi festivala da je ove godine hrvatska dokumentarna produkcija eksplodirala. 'Ne sjećam se da je ikad bilo toliko kvalitetnih hrvatskih filmova u istoj sezoni i sa žaljenjem sam morao izostaviti neke stvarno sjajne naslove kako bi uspio napraviti uravnotežen dokumentarni program sazdan od različitih tema i kreativnih pristupa, raznolike regionalne pokrivenosti, najnovijih ostvarenja poznatih dokumentarista i nekih novih imena', naveo je.
Na programu ovogodišnjeg LFF-a dva su nova filma uglednih i nagrađivanih hrvatskih dokumentarista, Nebojše Slijepčevića i Ivana Ramljaka. Slijepčević se predstavlja filmom 'Crveni tobogan', u kojem istražuje višegodišnji otpor građana zagrebačke Savice za zaštitu javnog prostora, kvartovskog parka, pri čemu se prostor svakodnevice pretvara u borilište ideologija. Ramljak donosi nedavnog dobitnika Velike zlatne arene, film 'Mirotovorac', koji rekonstruira posljednje mjesece života Josipa Reihla Kira, osječkog policajca koji je 1991. pokušavao spriječiti rat.
Svjetske premijere imat će dugometražni prvijenac Sunčice Ane Veldić 'O mačkama i ljudima+, s pričom o veterinarskoj praksi kroz osobnu i etičku dilemu kastracije otočkih mačaka, 'Požari' Bele Bračko Milešević o obiteljskom okupljanju u kući predaka i o tome kako tradicija, pritisnuta vremenom, stvara nova značenja, kao i film 'Moja prijateljica Sely' Maje Alibegović o dvjema različitim migrantskim sudbinama u slovenskoj provinciji.
Tijekom trajanja festivala publika ima priliku svakog dana razgovarati s autorima filmova iz natjecateljskog programa prethodne večeri na tradicionalnom 'Piću s autorima'. Uz diskurzivni program, tribine i tematske razgovore, LFF nudi i radionice za djecu i mlade koje razvijaju medijsku pismenost i otvaraju vrata dokumentarnom filmu budućim generacijama autora i gledatelja. Organizator je festivala Udruga Liburnia Film Festival, a suorganizator Restart.