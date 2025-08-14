Hajduk ispao od albanskog Dinamo Cityja; pogledajte golove

DINAMO CITY: Teqja - Meksi, Dita, Aliji, Lorran - Nani, Gassama, Qefalia, Zabergja - Vila, Bregu
HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović - Kalik, Pajaziti, Krovinović - Brajković, Livaja, Bamba
-
120'
Kraj utakmice, Dinamo City je izbacio Hajduk
-
120'
Jak i opasan udarac Jamesa, Ivušić brani
-
120'
Kakvu je sada priliku imao Hajduk; I Ivušić je došao pred gol Dinamo Cityja, ali ni Karačić ni Šarlija nisu uspjeli zabiti
-
120'
Igrat će se četiri minute dodatka
-
120'
Još jedna promjena u Dinamo Cityju; ulazi James, izlazi Meksi
-
118'
Berisha je imao novu priliku, ali Melnjak izbija s gol crte
-
114'
Nove promjene; kod Dinama izlazi Nani, ušao je Maliqi; kod Hajduka ušao je Pukštas, izašao Livaja
-
110'
GOOOOL! Dinamo vodi 3:1; strijelac je Berisha
-
109'
GOOOOL! Dinamo opet vodi, kakva golčina; Qardaku je strijelac za novu prednost Dinamo Cityja
-
108'
Zabergja je izašao sam na Ivušića, ali Hajdukov golman bio je sjajan