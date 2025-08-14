TUŽNI IZ TIRANE

Hajduk ispao od albanskog Dinamo Cityja; pogledajte golove

Strijelac za Dinamo Baton Zabergja (lijevo) i Karamba Gassama

Izvor: Cropix  /  Autor: Ante Cizmic
DINAMO CITY
3:1
HAJDUK
  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 15.08.2025 00:14
  • Objavljeno 14.08.2025 u 23:37
Bionic
Reading
Nogometaši Hajduka ispali su od Dinamo Cityja. U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola, albanska je momčad pobijedila 3.1 nakon produžetka

DINAMO CITY: Teqja - Meksi, Dita, Aliji, Lorran - Nani, Gassama, Qefalia, Zabergja - Vila, Bregu

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Šarlija, Hrgović - Kalik, Pajaziti, Krovinović - Brajković, Livaja, Bamba

Dinamo City - Hajduk (Zabergja, gol za 1:0) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Dinamo City - Hajduk (1:1, Karačić 99') Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HDTV/Croatel
Dinamo City - Hajduk (Qardaku, gol za 2:1) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Dinamo City - Hajduk (Berisha, gol za 3:1) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

  • 120'

    120'

    Kraj utakmice, Dinamo City je izbacio Hajduk

    Kraj utakmice, Dinamo City je izbacio Hajduk

  • 120'

    120'

    Jak i opasan udarac Jamesa, Ivušić brani 

    Jak i opasan udarac Jamesa, Ivušić brani 

  • 120'

    120'

    Kakvu je sada priliku imao Hajduk; I Ivušić je došao pred gol Dinamo Cityja, ali ni Karačić ni Šarlija nisu uspjeli zabiti

    Kakvu je sada priliku imao Hajduk; I Ivušić je došao pred gol Dinamo Cityja, ali ni Karačić ni Šarlija nisu uspjeli zabiti

  • 120'

    120'

    Igrat će se četiri minute dodatka

    Igrat će se četiri minute dodatka

  • 120'

    120'

    Još jedna promjena u Dinamo Cityju; ulazi James, izlazi Meksi

    Još jedna promjena u Dinamo Cityju; ulazi James, izlazi Meksi

  • 118'

    118'

    Berisha je imao novu priliku, ali Melnjak izbija s gol crte 

    Berisha je imao novu priliku, ali Melnjak izbija s gol crte 

  • 114'

    114'

    Nove promjene; kod Dinama izlazi Nani, ušao je Maliqi; kod Hajduka ušao je Pukštas, izašao Livaja

    Nove promjene; kod Dinama izlazi Nani, ušao je Maliqi; kod Hajduka ušao je Pukštas, izašao Livaja

  • 110'

    110'

    GOOOOL! Dinamo vodi 3:1; strijelac je Berisha

    GOOOOL! Dinamo vodi 3:1; strijelac je Berisha

  • 109'

    109'

    GOOOOL! Dinamo opet vodi, kakva golčina; Qardaku je strijelac za novu prednost Dinamo Cityja

    GOOOOL! Dinamo opet vodi, kakva golčina; Qardaku je strijelac za novu prednost Dinamo Cityja

  • 108'

    108'

    Zabergja je izašao sam na Ivušića, ali Hajdukov golman bio je sjajan

    Zabergja je izašao sam na Ivušića, ali Hajdukov golman bio je sjajan

vezane vijesti

kakva bi to priča bila

kakva bi to priča bila

Ponoćna senzacija iz Turske! Livaković ponuđen najtrofejnijem klubu u povijesti; evo što se događa
novi šok za hajduk

novi šok za hajduk

Hajduk je nakon šoka šutio više od 20 minuta; onda je objavio ovo
Dinamo city - hajduk 3:1

Dinamo city - hajduk 3:1

Livaja sjedi na travnjaku, Garcia divlja; pogledajte kaos nakon odlučujućeg gola

najpopularnije

Još vijesti