Dinamo city - hajduk 3:1

Livaja sjedi na travnjaku, Garcia divlja; pogledajte kaos nakon odlučujućeg gola

S. M.

15.08.2025 u 00:08

Marko Livaja
Marko Livaja Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot HDTV
Hajduk je u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige nakon produžetka izgubio 3:1 od Dinamo Cityja i ispao s ukupnih 4:3.

Albanci su poveli u 14. minuti golom Zabergje, a Hajduk je u 78. ostao s igračem manje nakon što je Bamba dobio drugi žuti karton.

Utakmica je otišla u produžetak u kojem je Fran Karačić u 99. minuti izjednačio i nadali su se Splićani da će im to biti dovoljno. No, prvo je u 109. minuti Qardaku fantastičnom golom vratio Albance u vodstvo, a samo dvije minute kasnije Berisha je iskoristio kaos u obrani Hajduka i zabio za 3:1.

Dinamo City - Hajduk (3:1, Berisha 111') Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HDTV

Nakon gola došlo je do općega kaosa između dvije klupe. Gonzalo Garcia je podivljao, prema njemu su krenuli ljudi s Dinamove klupe, a Marko Livaja je raspad Hajduka gledao sjedeći na travnjaku.

Hajdukova klupa smatrala je da je bio prekršaj na Livaji, koji je ostao ležati i zamjerali su domaćinima što nisu izbacili loptu. Garica je na kraju čitave priče dobio crveni karton, a Hajduk je na kraju ispao iz Europe.

