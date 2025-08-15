Livaja sjedi na travnjaku, Garcia divlja; pogledajte kaos nakon odlučujućeg gola

Albanci su poveli u 14. minuti golom Zabergje , a Hajduk je u 78. ostao s igračem manje nakon što je Bamba dobio drugi žuti karton.

Utakmica je otišla u produžetak u kojem je Fran Karačić u 99. minuti izjednačio i nadali su se Splićani da će im to biti dovoljno. No, prvo je u 109. minuti Qardaku fantastičnom golom vratio Albance u vodstvo, a samo dvije minute kasnije Berisha je iskoristio kaos u obrani Hajduka i zabio za 3:1.

Nakon gola došlo je do općega kaosa između dvije klupe. Gonzalo Garcia je podivljao, prema njemu su krenuli ljudi s Dinamove klupe, a Marko Livaja je raspad Hajduka gledao sjedeći na travnjaku.

Hajdukova klupa smatrala je da je bio prekršaj na Livaji, koji je ostao ležati i zamjerali su domaćinima što nisu izbacili loptu. Garica je na kraju čitave priče dobio crveni karton, a Hajduk je na kraju ispao iz Europe.