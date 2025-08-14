Trump poslao oštru poruku: Putin bi osvojio cijelu Ukrajinu, ali neće se zezati sa mnom

'Vidjet ćemo što će se dogoditi, imamo veliki sastanak. Mislim da će to biti vrlo važno za Rusiju i vrlo važno za nas jer ćemo spasiti mnogo života', prenosi Sky News .

Na pitanje je li spreman ponuditi Putinu pristup rijetkim mineralima iz Ukrajine kao jedan od poticaja da okonča rat u toj zemlji, kao što su pisali mediji, Trump je odgovorio:

Ponovio je da se s Putinom sastaje da bi spasio tisuće vojnika koji umiru tjedno, a za sutrašnji sastanak rekao je da misli da će biti dobar.

'Ali važniji će biti drugi sastanak koji ćemo imati – sastat će se predsjednik Putin, predsjednik Zelenski, ja i možda ćemo dovesti neke europske čelnike, a možda i ne', rekao je Trump i dodao da misli da će Putin i Zelenski sklopiti mir.

'Mislim da imamo situaciju koja nikada nije smjela početi. Nije počelo za mog mandata i četiri godine se o tome nije ni razgovaralo. Nakon što sam otišao, vidio sam što se događa… svi su krivi, Putin je kriv, svi su krivi', rekao je Trump, izbjegavajući dati konkretan odgovor na pitanje hoće li samit na Aljasci i poticaji za mir zapravo biti nagrada za Rusiju za njezinu invaziju na Ukrajinu.

Na pitanje ima li Putin jaku poziciju na nadolazećem sastanku, Trump je odgovorio: 'Pa, on je došao u našu zemlju'. Dodao je da misli da bi Putin volio postići dogovor.

'Mislim da bi, da ja nisam predsjednik, Putin preuzeo cijelu Ukrajinu, to je rat koji nikada nije trebao početi. Da nisam predsjednik, po mom mišljenju, on bi radije preuzeo cijelu Ukrajinu, ali ja sam predsjednik i neće se zezati sa mnom', rekao je Trump. Iznio je i ideju da se drugi sastanak također održi na Aljasci te je rekao da bi volio da se to dogodi vrlo brzo.