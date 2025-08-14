Trener Hajduka uveo igrača u igru pa ga izvadio

Hajduk je na poluvremenu gubio 1:0 golom Zabergje iz 14. minute, a Hajdukov trener je na poluvremenu napravio izmjenu.

U svlačionici je ostavio Roka Brajkovića, a uveo je Brunu Durdova kako bi Hajduk dobio malo na živosti. Durdov je imao jednu jako dobru priliku sredinom drugog dijela da bi ga na početku produžetka, u 91. minuti, Durdova izvadio iz igre i ubacio Melnjaka.



Vjerojatno je bila riječ o taktičkoj zamjeni jer je uveo i Sigura i Rebića pa se Hajdukova formacija malo zavrtjela.