čudan potez

Trener Hajduka uveo igrača u igru pa ga izvadio

S. M.

14.08.2025 u 22:53

Gonzalo Garcia
Gonzalo Garcia Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading

Gonzalo Garcia odlučio se na neobičan potez u produžetku utakmice između Dinamo Cityja i Hajduka.

Hajduk je na poluvremenu gubio 1:0 golom Zabergje iz 14. minute, a Hajdukov trener je na poluvremenu napravio izmjenu.

vezane vijesti

U svlačionici je ostavio Roka Brajkovića, a uveo je Brunu Durdova kako bi Hajduk dobio malo na živosti. Durdov je imao jednu jako dobru priliku sredinom drugog dijela da bi ga na početku produžetka, u 91. minuti, Durdova izvadio iz igre i ubacio Melnjaka.

Vjerojatno je bila riječ o taktičkoj zamjeni jer je uveo i Sigura i Rebića pa se Hajdukova formacija malo zavrtjela.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kakva bi to priča bila

kakva bi to priča bila

Ponoćna senzacija iz Turske! Livaković ponuđen najtrofejnijem klubu u povijesti; evo što se događa
novi šok za hajduk

novi šok za hajduk

Hajduk je nakon šoka šutio više od 20 minuta; onda je objavio ovo
Dinamo city - hajduk 3:1

Dinamo city - hajduk 3:1

Livaja sjedi na travnjaku, Garcia divlja; pogledajte kaos nakon odlučujućeg gola

najpopularnije

Još vijesti