Ponoćna senzacija iz Turske! Livaković ponuđen najtrofejnijem klubu u povijesti; evo što se događa

Turski velikan Fenerbahče krenuo je u potragu za novim vratarom, a prema informacijama turskog novinara Sameta Cayıra s portala Fanatik , madridskom Realu ponudili su hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića u sklopu pregovora za ukrajinskog golmana Andriya Lunina.

Dolaskom Josea Mourinha na klupu Fenera, Livaković je izgubio status prvog vratara, a ispred njega je sada Irfan Can Egribayat. Istanbulski klub želi pojačati konkurenciju na golu i u Real su poslali prijedlog: Lunin bi stigao u Tursku, a zauzvrat bi u Madrid otišao Livaković kako bi poslužio kao zamjena za Thibauta Courtoisa. Međutim, iz 'Kraljevskog kluba' stigao je jasan odgovor – ne.

Turski mediji navode kako Fenerbahče silno želi dovesti Lunina te sada traži plan B, dok Livakovićeva budućnost ostaje neizvjesna. Tijekom dana spominjala se i jedna ponuda iz Španjolske, no ona nije zadovoljila čelnike Fenera pa je brzo odbijena.

Pojavile su se i špekulacije o mogućem povratku Livakovića u HNL, no Dinamo ga ne planira dovoditi natrag, a drugih konkretnih opcija zasad nema. Hrvatski vratar navodno je sam izrazio želju za odlaskom, čime je Mourinhu olakšao odluku o 'precrtavanju' iz prvog plana.

Livaković je u Fenerbahče stigao u ljeto 2023. iz zagrebačkog Dinama za gotovo sedam milijuna eura. Do polovice prošle sezone bio je standardna ‘jedinica’, no potom je Mourinho odlučio pružiti priliku Egribayatu.

Za turski klub dosad je upisao 72 nastupa, u kojima je primio 78 pogodaka, a 26 puta sačuvao mrežu netaknutom. S obzirom na trenutnu situaciju, čini se kako će ta brojka ostati nepromijenjena do njegova odlaska iz Istanbula.