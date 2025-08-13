SLIČNO KAO ZAPADNA OBALA

Rusija i SAD imaju novi plan: Ukrajina ostaje u svojim granicama, ali teritorij će joj biti okupiran

V. Mo.

13.08.2025 u 18:19

Steve Witkoff/Ukrajina s dijelovima koje je okupirala Rusija
Steve Witkoff/Ukrajina s dijelovima koje je okupirala Rusija Izvor: Profimedia; EPA; montaža: tportal.hr / Autor: Kirill Zharov / TASS; Al Drago / POOL
Bionic
Reading

Rusija i SAD razgovarali su o izraelskoj okupaciji Zapadne obale kao mogućem modelu za okončanje rata u Ukrajini

Prema tom scenariju, Rusija bi zadržala vojni i gospodarski nadzor nad okupiranim dijelovima Ukrajine putem vlastitog upravnog tijela, oponašajući izraelsku upravu nad Zapadnom obalom koju je okupirao 1967. od Jordana, doznaje Times.

Ideja je iznesena prije nekoliko tjedana tijekom razgovora između Stevea Witkoffa, posebnog izaslanika predsjednika Trumpa za mirovne pregovore, i njegovih ruskih sugovornika, tvrdi izvor blizak američkom Vijeću za nacionalnu sigurnost.

Witkoff, koji ima i zadatak posredovanja u mirovnom procesu na Srednjem istoku, navodno podržava prijedlog za koji Amerikanci vjeruju da zaobilazi prepreke u ukrajinskom ustavu koje onemogućuju ustupanje teritorija bez provođenja 'svenarodnog' referenduma.

Predsjednik Zelenski odbacuje svaku mogućnost predaje teritorija, no model okupacije mogao bi poslužiti kao mehanizam za primirje nakon tri i pol godine rata. Prema prijedlogu, granice Ukrajine formalno se ne bi mijenjale, baš kao što ni granice Zapadne obale nisu promijenjene posljednjih 58 godina, iako je pod izraelskom kontrolom. Bijela kuća nije komentirala navode.

'Bit će isto kao što Izrael okupira Zapadnu obalu. Postojat će guverner, gospodarstvo će biti vezano uz Rusiju, a ne Ukrajinu. No, i dalje će biti Ukrajina - jer… Ukrajina nikada neće odustati od suvereniteta. Ali realnost je da će to biti okupirani teritorij, a model je Palestina', rekao je izvor uoči samita Trump - Putin u petak na Aljasci.

tportal
Rusija i SAD imaju novi plan: Ukrajina ostaje u svojim granicama, ali teritorij će joj biti okupiran
