Stigla velika ponuda na Rujevicu; evo tko i koliko je ponudio za Fruka

A.H.

14.08.2025 u 14:16

Toni Fruk NK Rijeka
Toni Fruk NK Rijeka Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Toni Fruk će vjerojatno ovog ljeta napustiti Rijeku u jednom od najvećih transfera u povijesti kluba s Rujevice.

Nekoliko klubova je zainteresirano za 23-godišnjeg ofenzivca hrvatskog prvaka, a francuski mediji javljaju da je Nantes već poslao ponudu.

Francuski klub je ponudio osam milijuna eura te još nije dobio odgovor s Rujevice, otkriva Mediasportif.

Damiru Miškoviću, gazdi Rijeke, ta ponuda je vjerojatno premala jer je ranije najavljivao da bi Fruk trebao postati najskuplji igrač u povijesti kluba. Aktualni rekord drži transfer Andreja Kramarića u Leicester za devet milijuna eura 2015. godine.

tportal
