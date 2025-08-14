Stigla velika ponuda na Rujevicu; evo tko i koliko je ponudio za Fruka

Nekoliko klubova je zainteresirano za 23-godišnjeg ofenzivca hrvatskog prvaka, a francuski mediji javljaju da je Nantes već poslao ponudu.

Francuski klub je ponudio osam milijuna eura te još nije dobio odgovor s Rujevice, otkriva Mediasportif.

Damiru Miškoviću, gazdi Rijeke, ta ponuda je vjerojatno premala jer je ranije najavljivao da bi Fruk trebao postati najskuplji igrač u povijesti kluba. Aktualni rekord drži transfer Andreja Kramarića u Leicester za devet milijuna eura 2015. godine.