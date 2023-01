Biramo Vizionara godine: Od uspješnih lidera i poduzetnika do sportaša i inovatora koji su postali uzor mlađim naraštajima

Oni su ti koji razmišljaju izvan okvira i svojim djelovanjem mijenjaju društvo, gospodarstvo i sliku Hrvatske na bolje. Upravo je te pojedince i predvodnike u našem društvu i gospodarstvu tportal, jedan od vodećih news portala, izdvojio u sklopu našeg velikog medijskog projekta – izbora Vizionara godine

U sklopu ovog projekta tportal ne bira samo one koji su imali najbolje rezultate, nego one čije djelovanje otvara nove perspektive i čini razliku. Godišnju nagradu dodijelit ćemo u pet kategorija – gospodarstvo, tech, društvo, kultura i sport.

Izbor smo pokrenuli okupljanjem tportalovih 100 – sto ključnih suradnika, komentatora, sugovornika, analitičara i kroničara medija koji utječu na sadržaj news portala, a koji su nominirali one koje smatraju vizionarima u pojedinačnim kategorijama. Nominirani su prema izboru tportalovih 100 ušli u finalni izbor glavnog žirija.

Marko Dabrović, Paula Kukuljica, Saša Begović, Silvije Novak - suvlasnici Studija 3LHD. U poslovnoj zajednici pozicionirali su se gotovo kao sinonim za vizualizaciju napretka hrvatske poslovne scene kroz dizajn prostora u kojima žive i rastu novi progresivni biznisi. To se može reći za niz industrija, posebice u tehnološkom sektoru, u kojem su ove godine realizirali projekte poput razvojno-proizvodnih kampusa naših jednoroga Infobipa i Rimac grupe. Svojim projektima realiziranim izvan granica Hrvatske pokazali su da i pamet može biti naš dobar izvozni proizvod, otvorivši granice velikom broju naših arhitekata.

Davor Tremac - direktor i osnivač Fonoe . On je bivši generalni direktor Ubera u Hrvatskoj, a sa svojim partnerima osnovao je Fonou, tvrtku koja je prva u svijetu razvila cloud platformu za automatizaciju obračuna poreza na globalnoj razini. Fonoa ima Spotify, Remote.com, Uber i Zoom kao klijente. Nedavno su dobili 60 milijuna dolara, što je jedno od 10 najvećih ulaganja u neki hrvatski startup. Tremac i njegovi partneri grade tvrtku za koju se predviđa da će biti novi jednorog.

Marina Škrabalo - upraviteljica Zaklade Solidarna , jedne od najvjerodostojnijih humanitarnih institucija u Hrvatskoj. Do sada je u svom radu uspjela prikupiti više od 22 milijuna kuna za pomoć ljudima u raznim krizama. Solidarna je uspjela motivirati pojedince i gotovo 500 tvrtki na donacije u hitnim slučajevima, ojačavši sustav humanitarnih institucija koje djeluju u Hrvatskoj, poput Caritasa i Crvenog križa. Solidarna se ove godine osobito istaknula svojim fondom za pomoć izbjeglicama iz Ukrajine, a krajem prošle godine uspostavljen je i Fond za žene.

Ema Donev - 14-godišnjakinja koja je prošle godine pokazala da znanost može biti cool. Ova djevojka osvojila je srca cijele Hrvatske svojom znatiželjom, znanjem, inicijativom i željom da postane astrofizičarka. Svi smo napeto pratili rezultate glasanja kada se borila za finale globalnog natjecanja mladih znanstvenika Breakthrough Junior Challenge, a u tome je i uspjela. Breakthrough Junior Challenge je znanstveni natječaj za srednjoškolce od 13 do 18 godina u kojem objašnjavaju teorijski koncept iz područja znanosti, fizike ili matematike.

Hrvatska nogometna reprezentacija - zajedništvo, timski rad, skromnost, požrtvovnost, upornost. Sve je to hrvatski izbornik Zlatko Dalić sažeo u jednu riječ, a to je – obitelj. Nitko nikada nije sumnjao u talent 37-godišnjeg Luke Modrića i društva, ali mnogi su – nakon srebrnog odličja u Rusiji 2018. – sumnjali u mogućnost postizanja novog velikog rezultata na Svjetskom prvenstvu u Katru, na kojem su Vatreni – s nekoliko debitanata koji su oduševili kritičare, od kojih najviše 20-godišnji Joško Gvardiol – senzacionalno osvojili broncu. Vatreni su još jednom pokazali karakter i pobjednički mentalitet te učinili ponosnom cijelu naciju.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija - uvijek je najteže napraviti smjenu generacija u momčadi od koje svi očekuju pobjede. Kako se odabire mlade talente koji najbolje odgovaraju pobjedničkom timu? Vaterpolska reprezentacija, koju godinama uspješno vodi izbornik Ivica Tucak, pronašla je recept za to i nedugo nakon odlaska najboljih igrača, kao što su Maro Joković i Andro Bušlje, drugi put u povijesti okitila se titulom najbolje u Europi. Loren Fatović te mladi koji su se pokazali na velikoj sceni, kao što su Marko Žuvela, Andrija Bašić i Rino Burić, zalog su za budućnost. Pokazali su da za njih predaja ne postoji.

Petra Marčinko – nakon dugo vremena dobili smo tenisačicu koja ide prema vrhu ženskog tenisa. Osvajanjem juniorskog Australian Opena početkom 2022. godine samo je potvrdila svoje fantastične rezultate iz 2021. godine. Uostalom, postala je najbolja juniorska tenisačica svijeta te joj svi stručnjaci predviđaju da će biti svjetski broj jedan na ljestvici WTA, a 2022. godinu pamtit će i po tome što je debitirala za hrvatsku žensku tenisku reprezentaciju.

Antonio Radić Agadmator - vlasnik najpopularnijeg kanala posvećenog šahu na YouTubeu. Njegov kanal ima više od 1,27 milijuna pretplatnika i prvi je u povijesti koji je probio brojku od milijun pretplatnika na tu temu. Koliko je Radić učinio za promociju šaha na svjetskoj razini, najbolje govori podatak da su njegovi komentari o partijama pregledani čak 608 milijuna puta.

Luka Perković Perkz - zvijezda i jedan od najboljih esport igrača uopće. Na scenu League of Legendsa ušao je 2016. s ekipom G2, s kojom se probio u najjaču svjetsku ligu i stigao do vrha Europe, ponijevši naslov u prvoj sezoni. U osam sezona momčad G2, koju vodi Perkz, osvojila je šest naslova, a on je igrao u svih šest osvojenih finala i postao najviše odlikovan igrač u povijesti Europe. Perkz otvara vrata novim igračima iz Hrvatske.

Kategorija kultura