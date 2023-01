Zlatko Dalić jako je dobro znao formulu uspjeha; napravio je novo čudo s reprezentacijom i sad o njima priča cijeli svijet

Među finalistima tportalova projekta Vizionar godine u kategoriji sport našla se i hrvatska nogometna reprezentacija, nominalno ista ona koja je 2018. godine u Rusiji oduševila svijet. No s nešto izmijenjenim i pomlađenim sastavom, ali istim izbornikom, Zlatkom Dalićem, dokazala je da onaj uspjeh nije bio slučajnost, jer doći do nove medalje, ovog puta brončane, mogu samo ljudi s vizijom

Među pet nominiranih vizionara iz kategorije sport, među kojima će najboljega birati glavni žiri sastavljen od deset uspješnih ljudi iz domaćeg biznisa i društva , nalazi se i hrvatska nogometna reprezentacija, a ona se krajem 2022. godine okitila svjetskom broncom. Već odlazak na Svjetsko prvenstvo potvrda je uspješnog rada, ali kada u četiri godine, i koji mjesec više, dva puta dođete do polufinala (op.a., u Rusiji se Hrvatska borila za zlato), onda je to rezultat vrijedan divljenja.

Treba reći da u sklopu projekta Vizionar godine tportal ne bira samo one koji su imali najbolje sportske rezultate, nego i one koji inspiriraju i pomiču granice. Naših 100 suradnika, autora, komentatora i sugovornika nominiralo je po svom sudu najbolje u pet kategorija.

Godišnja nagrada tportala Vizionar godine bit će dodijeljena u pet kategorija – gospodarstvo, tehnologija, društvo, kultura i sport - uz posebnu krovnu nagradu. Naravno, u sportu je taj uspjeh možda najlakše mjerljiv, njega se može vrednovati kroz rezultate, osvojene medalje ili postavljene rekorde. No ponekad je u sportu već nagrada i to kada se ode milimetar dalje ili stotinku sekunde brže. Ipak, jednako je važno naučiti mlade ljude da borba, poštovanje i odricanje čine čovjeka, a samim time i društvo - kompletnim.

'Ma to je bilo odrastanje. Te su greške normalne, događaju se. Na tom Euru istrpjeli smo Gvardiola, ali i dobili dečka koji je danas jedan od najskupljih stopera na svijetu. Sve je to cijena odrastanja. Ako želiš dobiti igrača, moraš pretrpjeti neke njegove greške.'

'Pitanje je što je mlado, što je staro, kako ih podijeliti. Mislim da uvijek trebaju igrati najbolji. A tako će i biti. Imamo mladost i iskustvo, ali moramo gledati trenutno stanje, trenutnu formu. Nećemo gledati tko je mlađi, tko stariji, već tko može. Ali dobro je da pored ove trojice mladih imamo dvojicu iskusnih, Vidu i Lovrena, tako da smo zaista pokriveni na toj stoperskoj poziciji. A da su ovi mladi dobri, pokazali su to u utakmicama protiv Francuske, Danske, Austrije. Imamo širok izbor i to me veseli. I zato ih ne želim dijeliti na mlade i stare.'

Dodatni Dalićev plus, odnosno to zašto ga momčad slijedi, činjenica je da se nikada, apsolutno nikada nije stavljao 'iznad njih'. Dovoljno je bilo reći 'oprosti', pa su tako 'pomilovani' i Duje Ćaleta-Car (op.a., nije želio na utakmice s U-21 reprezentacijom) i Borna Sosa (koji je u jednom trenutku želio zaigrati za njemačku reprezentaciju). Doduše, bilo je i onih tvrdoglavih, koji nisu htjeli čuti Dalićevu poruku, poput Nikole Kalinića i Ante Rebića.

Također, Dalić nije nikada postavljao ultimatume ili ucjenjivao odlascima, već je uvijek naglašavao da radi najbolji posao na svijetu. Istina, bio je jednom na rubu odlaska, ali ne zbog izdašnije ponude, već zbog eventualnog rezultatskog neuspjeha. Dogodilo se to tijekom Eura u ljeto 2021. godine, kada je njegov ostanak na klupi ovisio o ishodu dvoboja sa Škotskom.

Svjestan svojih vrlina, ali vjerojatno i detalja koji mu trebaju, oko sebe je skupljao iskusne (poput Ladića i Mrmića), ali i netom umirovljene igrače (Olić, Ćorluka, Mandžukić). Naravno, i sve ostale koji su važni u krojenju ovakvih uspjeha. A svi oni djeluju kao velika obitelj. I to je ključ uspjeha!

'Igrači me slijede, moje odluke, moj rad, i to je zaista najvrednije. Bili smo zajedno 35 dana, a nije se dogodio ni najmanji problem. Nitko nije zakasnio sekunde ni na jedan sastanak, trening, okupljanje, polazak autobusa. Mene to zaista veseli. Veseli me da sam na papiru šef te grupe od pedesetak ljudi, a u biti im nisam šef. Ne naređujem im. Jedina moja naredba, bolje rečeno zamolba, je da mi netko skuha kavu ujutro. Ti ljudi vjeruju u mene, slijede moje razmišljanje zato što ih poštujem. Na okupljanje reprezentacije svi dolaze s osmijehom i zato zahvaljujem i oružarima, i logistici, i administraciji, i liječnicima, fizioterapeutima, jer kod nas sve funkcionira. Naravno da sam najzahvalniji igračima jer me slijede, ali oni moraju osjetiti moj respekt prema njima. Igrači koji nisu nastupili ni minute na SP-u niti jednom svojom gestom nisu iskazali nezadovoljstvo, pogotovo Domagoj Vida, koji je uvijek bio prvi u slavlju. Na kraju posebno moram istaknuti svoj stožer, Ćorluku, Olića, Mandžukića, Ladića, Mrmića, Marca Rochona, Luku Milanovića, kao i direktora Pletikosu. Bez njih ja ne bih napravio ovo. Bilo je zamjerki da su neiskusni, da još ne znaju dobro taj posao, a oni su ga fantastično odradili. Naši su igrači znali sve o suparniku, sve smo bili predvidjeli. Posebno Ćorluka, Mandžukić i Olić, koji su pripremali i vodili treninge, zaslužuju zahvalu i moj golemi respekt. Nijednu odluku za vrijeme utakmice nisam donio bez njih. Jedan od mojih najjačih izborničkih poteza bio je odabir tog stožera.'

'Izbornik ima vrhunsku vještinu rada s igračima i komunikacijski je vrlo vješt. Dakako, to je na neki način i stvar navika u određenom sportu, no vjerujem da će se i to polako mijenjati i da će za koju godinu u stožeru biti i sportski psiholog. A zasad ga imaju samo neke reprezentacije', opisao je prof. dr. sc. Luka Milanović, kondicijski trener hrvatske nogometne reprezentacije.