Osječki trio stoji iza poznatih naočala za pilote dronova, a ove godine imaju ambiciozan plan. Evo što su nam otkrili iz Orqe

Oni su tvorci najboljih videonaočala za upravljanje dronovima na svijetu. Osječki trio Ivan Jelušić, Vlatko Matijević i Srđan Kovačević, osnivači Orqe, u pet godina potvrdili su ovaj zvjezdani status. Svoju viziju pretvorili su u ideju i zakotrljali je 2019., a samo godinu poslije njihove videonaočale razgrabljene su u više od 50 zemalja u nekoliko tisuća komada. Osječka Orqa u finalu tportalova projekta Vizionar godine bori se za laskavu titulu u kategoriji tehnologija

Ovi se Osječani ponose time što je cijeli njihov proizvod 'Made in Croatia'.

Početkom 2021. s estonskim partnerima osnovali su startup koji razvija napredna rješenja u području 'situacijske svijesti za oklopna vozila'. U toj su specifičnoj niši debitirali sustavom Vegvisir, namijenjenom oklopnim vozilima, čijoj posadi omogućuju vidljivost bojišnice bez izlaska posade iz vozila kako bi se provjerilo okruženje.

To je prvi sustav namijenjen oklopnim vozilima koji je za vizualizaciju koristio FPV videonaočale. Riječ je o inovativnim sustavima kamera, senzora i algoritama koji sintetiziraju slike s kamere. Pomoću videonaočala koje se stave na glavu, odnosno kacigu, članovi posade imaju pregled nad mješovitom stvarnosti okruženja, a uz to mogu prepoznati objekte udaljene i do deset kilometara. Oružane snage diljem svijeta njihovi su ciljani krajnji korisnici.

Za ovu godinu pripremili su, kako su za tportal otkrili iz Orqe, vrlo ambiciozan plan. Primarni fokus im je rast u svim smjerovima, od financijskog do operativnog. Najavili su novu dokapitalizaciju u drugoj polovici 2023. Riječ je o, kako sami kažu, većoj investicijskoj rundi (Series A), a planiraju privući i neke od globalnih VC igrača iz Amerike kao lead investitore.