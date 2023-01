Već su osvojili svijet aplikacijom za praćenje sportskih rezultata, no vlasnici Sofascorea ne staju: Bacamo se na Aziju i Afriku

Kao klinci su dijelili školsku klupu, a danas sjede 'stol do stola' i dijele tvrtku, viziju i uspjeh. Zlatko Hrkać i Ivan Bešlić osnivači su Sofascorea, jedne od najpopularnijih aplikacija na svijetu za praćenje sportova, ali i kandidati za tportalovu nagradu Vizionar godine u kategoriji tehnologija

Hrkać i Bešlić, prisjećajući se početka, kažu da su krenuli sa skromnijim ciljevima, a danas u istom kvartu i puno većem uredu znaju da su im granice samo one koje si sami postave.

Njihova je priča krenula u malom stanu u zagrebačkom kvartu Vrbani, u kojem je prije 13 godina zaživjela aplikacija Sofascore, koju razvija tvrtka Sofa IT. Trinaest godina kasnije turnire, utakmice, utrke i mečeve u 24 sporta putem Sofascorea prati više od 23 milijuna mjesečno aktivnih korisnika u više od 100 država.

Na duge staze cilj im je u aplikaciji prikazati sve sportske rezultate koji se bilježe, i to za sve sportove na svijetu. A to uključuje i amaterski sport te niže lige. 'S obzirom na raznolikost sportova, sigurni smo da zapravo granice ne postoje jer naš cilj nikada nije bio prikazati samo rezultat nekog sportskog događanja, nego ponuditi detaljne analize , dublje statistike i zanimljive grafike za fanove koji traže i žele više', ističu Bešlić i Hrkać.

Aplikacija Sofascore prevedena je na više od 40 jezika i koristi se diljem cijelog svijeta. Najveća tržišta su im, naravno, ona na kojima je nogomet najpopularniji sport, poput Brazila, Indonezije, Italije i Britanije. 'Hrvatska je globalno gledajući malo tržište, no bez obzira na to, jako puno radimo na tome da se kvalitetno prikupe i prikažu podaci o hrvatskom sportu i sportašima te zbog toga s pravom uživamo poziciju lidera na live-score tržištu', ističu.

Krajem 2022. zaposlili su 200 djelatnika, a kažu da to za njih predstavlja veliki milestone, ali i izvrstan povod za proslavu u uredu. Velik dio njihova tima čine development stručnjaci (frontendaši, backendaši, iOS i Android developeri), no 'u kući' imaju i brend i produkt dizajnere, svoj prodajni te marketinški tim. 'Jako smo ponosni na tim koji smo okupili, ovakav rast nismo zacrtali na to-do listu, no opseg posla se nastavlja povećavati pa u 2023. očekujemo daljnja zapošljavanja', dodaju Bešlić i Hrkać.