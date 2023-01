Div iz Vodnjana posluje na šest kontinenata, čeka ih izlistavanje na njujorškoj burzi, a za tportal kažu: Infobip je tek počeo

VIZONAR GODINE

Roberto Kutić

Vaš poslovni moto u jednoj rečenici?

Naš je moto 'We are just starting', odnosno - tek počinjemo. Svakodnevno dolazi nešto novo, a moramo biti svjesni toga i učiti, biti agilni, biti otvoreni prema promjenama i u fokusu imati klijenta, sve više zahtjevnog.

Kako će po vama izgledati Hrvatska za pet godina?

Vjerujem da ćemo biti otvorenije i tolerantnije društvo. Nadam se da ćemo postati zemlja u kojoj se najviše cijene rad, trud i kreativnost, a najmlađe generacije vidim kao one koje će svojom inovativnošću gurati Hrvatsku na globalno tržište. Bit ćemo još bliži Europi i globalnim trendovima, a sigurno će se implementirati i nove tehnologije, poput AI-ja, koji će se sve više koristiti. Kao idući korak vidim jaču tranziciju prema 'zelenome', s posebnim fokusom na prirodu.

Jedan i najvažniji savjet koji biste danas dali mlađem sebi kad ste upisivali fakultet?

Obrazovanje je bitno. Cilj fakulteta je da se obogati znanje, ali i da se upoznaju novi ljudi i susretnu nove ideje. Najveća vrijednost faksa je upravo u povezivanju s ljudima i na kraju – širenje horizonta.