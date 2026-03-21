Varanje na vozačkom ispitu eksplodiralo: Ljudi masovno šalju dvojnike

Prema podacima Agencije za standarde vozača i vozila (DVSA), koja je nadležna za provedbu ispita, lani su zabilježena 2844 pokušaja varanja na vozačkim ispitima. To je čak 50 posto više nego godinu prije.

Načini prevare pritom su vrlo različiti. U više od trećine slučajeva - njih 1113 - kandidati su koristili Bluetooth mikrofone ili skrivene mobitele. Ipak, među svim zabilježenim metodama posebno se izdvaja ona u kojoj umjesto pravog kandidata na ispit dolazi dvojnik i lažno se predstavlja.

Kod teorijskog ispita otkrivena su 1084 takva slučaja, dok je na praktičnom dijelu ispita zabilježeno 647 pokušaja lažnog predstavljanja. Riječ je i o vrlo unosnom poslu. Osobe koje nude takvu 'uslugu' navodno traže oko 2300 eura kako bi ispit odradile umjesto stvarnog kandidata.

'Ključno je da svi vozači pokažu da imaju vještine, znanje i stav potreban za sigurnu vožnju. Oni koji pokušavaju varati na vozačkim ispitima ugrožavaju sve sudionike u prometu pokušavajući prijevarom doći do vozačke dozvole', poručila je za BBC News Marian Kitson, direktorica službi za usklađenost u DVSA-i.

Kazne za ovakve prijevare ovise o težini i učestalosti prekršaja, ali su stroge. Mogu se kretati od tri mjeseca pa sve do dvije godine zatvora, osobito u slučajevima ponovljenog varanja.