MOGAO BI BITI HIT

Je li ovo električni SUV budućnosti?

A.H.

09.05.2026 u 22:13

Lexus TZ
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Lexus
Lexus je predstavio potpuno novi TZ, veliki električni premium SUV koji u Europu stiže 2027. godine.

Riječ je o prvom potpuno električnom Lexusu s tri reda sjedala, modelu kojim japanska marka želi ući u sve traženiji segment velikih obiteljskih električnih SUV-ova.

TZ je zamišljen kao luksuzna putna 'lounge' kabina na kotačima. Ima tri reda sjedala i šest pojedinačnih sjedala, a Lexus ga opisuje konceptom 'Driving Lounge' - spojem tišine, udobnosti, prostranosti i vozačkog užitka.

Velik, aerodinamičan i drukčiji od klasičnih SUV-ova

Lexus TZ dugačak je 5,10 metara, ali ne pokušava izgledati agresivno pod svaku cijenu. Dizajn je smireniji, čišći i elegantniji, s naglaskom na aerodinamiku. Koeficijent otpora zraka iznosi 0,27, što je vrlo dobar rezultat za ovako velik SUV.

U kabini se Lexus posebno potrudio oko putnika u svim redovima. Veliko panoramsko staklo proteže se preko tri reda, a zahvaljujući bateriji smještenoj u pod, unutrašnjost bi trebala nuditi puno prostora i u trećem redu. Dostupna su i ventilirana sjedala u prva dva reda, a američki izvori navode i zanimljiv detalj: TZ će imati umjetno generirani zvuk V10 motora iz legendarnog Lexusa LFA.

Dvije baterije i pogon na sve kotače

Kupci će moći birati između dvije baterije. Osnovna ima oko 77 kWh, dok veća Long Range verzija ima 95,8 kWh i trebala bi omogućiti do 540 kilometara dosega prema europskim podacima.

Za pogon je zadužen Lexusov sustav DIRECT4 s električnim osovinama sprijeda i straga, što znači da TZ standardno donosi pogon na sve kotače. U snažnijoj izvedbi sustav razvija 300 kW, odnosno oko 408 KS, a ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 5,2 sekunde.

Punjenje neće rušiti rekorde, ali brojke su solidne. Na DC brzom punjaču TZ podržava do 150 kW, a punjenje od 10 do 80 posto trebalo bi trajati oko 30 do 35 minuta. Za kućno i javno AC punjenje predviđen je 22-kW punjač.

Lexus TZ u Europi bi se trebao nuditi u izvedbama Executive i Luxury, uz Lexus Safety System+ s naprednim sustavima pomoći vozaču. Cijena za europsko tržište još nije službeno potvrđena, ali prve procjene govore da bi mogla kretati oko 75.000 eura.

Ako Lexus zadrži obećanu razinu udobnosti, dosega i tehnologije, TZ bi mogao biti jedan od zanimljivijih velikih električnih SUV-ova koji stižu u Europu 2027. godine.

