Je li ovo električni SUV budućnosti?

Riječ je o prvom potpuno električnom Lexusu s tri reda sjedala, modelu kojim japanska marka želi ući u sve traženiji segment velikih obiteljskih električnih SUV-ova.

TZ je zamišljen kao luksuzna putna 'lounge' kabina na kotačima. Ima tri reda sjedala i šest pojedinačnih sjedala, a Lexus ga opisuje konceptom 'Driving Lounge' - spojem tišine, udobnosti, prostranosti i vozačkog užitka.

Velik, aerodinamičan i drukčiji od klasičnih SUV-ova

Lexus TZ dugačak je 5,10 metara, ali ne pokušava izgledati agresivno pod svaku cijenu. Dizajn je smireniji, čišći i elegantniji, s naglaskom na aerodinamiku. Koeficijent otpora zraka iznosi 0,27, što je vrlo dobar rezultat za ovako velik SUV.

U kabini se Lexus posebno potrudio oko putnika u svim redovima. Veliko panoramsko staklo proteže se preko tri reda, a zahvaljujući bateriji smještenoj u pod, unutrašnjost bi trebala nuditi puno prostora i u trećem redu. Dostupna su i ventilirana sjedala u prva dva reda, a američki izvori navode i zanimljiv detalj: TZ će imati umjetno generirani zvuk V10 motora iz legendarnog Lexusa LFA.