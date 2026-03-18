Koliko doista košta zamjena baterije u električnom autu? Ovo su stvarne cijene najpopularnijih modela

Prema riječima Johana Nijena Twilhaara iz nizozemskog instituta Innovam, specijaliziranog za sektor mobilnosti, konačan trošak može znatno varirati ovisno o marki, modelu, kapacitetu baterije i dostupnosti dijelova. Ipak, okvirne brojke pokazuju da situacija nije uvijek toliko dramatična koliko se često misli.

'Premda točna cijena može znatno varirati ovisno o marki, modelu, kapacitetu baterije i dostupnosti dijelova, vidimo da kod električnih automobila s kompaktnim baterijskim paketima, poput BMW-a i3, Nissana Leafa ili Renaulta Zoe, zamjena kompletnog paketa stoji između 4.000 i 9.000 eura. Što su automobil i baterija veći, to su i troškovi viši', ističe Twilhaar.

Važno je, međutim, naglasiti da danas potpuna zamjena baterije nije uvijek jedina opcija. Sve češće se mogu zamijeniti samo oštećene ćelije ili pojedini moduli, umjesto cijelog baterijskog paketa. Takve zahvate obavljaju ovlašteni servisi, ali i specijalizirane radionice koje sve više razvijaju novu granu industrije.

Koliko stoji novi baterijski paket?

Prema podacima koje prenosi Autoweek, okvirne cijene zamjene kompletnog baterijskog paketa za neke od najpopularnijih električnih automobila izgledaju ovako:

Volkswagen ID.3, Hyundai Kona i Kia e-Niro - od 9.000 do 14.000 eura

Škoda Enyaq, Tesla Model Y i Volkswagen ID.4 - od 14.000 do 20.000 eura

BMW iX, Mercedes-Benz EQS i Porsche Taycan - od 20.000 do 25.000 eura

Već iz tih brojki jasno je da cijena snažno raste s veličinom automobila i kapacitetom baterije. No proizvođači pritom naglašavaju da je svaki slučaj drukčiji i da konačan račun ovisi o stvarnom opsegu oštećenja.

Što kažu proizvođači?

Iz Forda poručuju vrlo kratko da se vlasnici u slučaju problema mogu obratiti bilo kojem Fordovu ovlaštenom servisu. Nissan je dao konkretnije objašnjenje i pritom naglasio da ne očekuje čestu potrebu za zamjenom baterije.

'Trajnost baterija u našim električnim modelima vrlo je visoka i ne očekujemo da će ih kupci trebati zamijeniti tijekom životnog vijeka automobila. U Europi Leaf ima osam godina jamstva, s maksimalno 160.000 kilometara, na stanje baterije. Ako ipak dođe do potrebe za zamjenom, troškovi variraju.

Oni ovise o procjeni može li se zamijeniti samo dio modula, umjesto cijele baterije', poručili su iz Nissana. Sličan ton stiže i iz Kije, gdje podsjećaju da baterijski paket nije samo skup ćelija, nego složen tehnički sklop.

'Baterijski paket ili visokovoltažna baterija složen je tehnički sklop koji sadrži mnogo više od samih ćelija. U slučaju kvara često je moguć djelomičan popravak. Zbog složenosti nije moguće unaprijed navesti sve cijene, između ostalog jer se troškovi dijagnostike i popravka razlikuju ovisno o situaciji. Velika većina naših električnih modela pokrivena je desetogodišnjim jamstvom. Kia također radi na 'revidiranim' baterijskim paketima. Razvoj je još u ranoj fazi i stoga još nemamo dodatne detalje ili cijene. Očekuje se da će revidirani paketi biti znatno povoljniji od potpuno novih', ističu iz Kije.

Kolika je stvarna vjerojatnost zamjene?

I tu dolazimo do možda najvažnijeg dijela cijele priče. Prema Twilhaarovim riječima, vjerojatnost da će vlasnik električnog automobila tijekom njegova životnog vijeka morati ugraditi potpuno novu bateriju zapravo je prilično mala.

'Statistika pokazuje da je manje od 1 posto električnih automobila proizvedenih od 2016. godine dobilo novu bateriju. I šire gledano, rizik je ograničen: 2025. godine samo je 2,5 posto svih električnih automobila trebalo zamjenu baterije, a čak 90 posto tih slučajeva bilo je pokriveno jamstvom. Za veliku većinu vlasnika električnih vozila čini se da problem s baterijom neće predstavljati veliki trošak', kaže Twilhaar.

Prava istina o trošku koji najviše plaši kupce

Iako cijene potpune zamjene baterije mogu biti vrlo visoke, stvarnost je ipak nešto manje dramatična nego što se često misli. U mnogim slučajevima nije potrebno mijenjati cijeli paket, nego samo dio sustava, a dodatnu sigurnost kupcima pružaju i višegodišnja tvornička jamstva.

Drugim riječima, zamjena baterije u električnom autu doista može biti skup zahvat - ali za veliku većinu vozača to vjerojatno nikada neće postati stvarni problem.