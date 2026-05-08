ADAC objavio statistiku kvarova: Toyota iznenadila, ali razlog nije ono što mnogi misle

Na prvi pogled rezultat je iznenađujući: Među markama s većim brojem intervencija našli su se i Toyota te Hyundai, proizvođači koji inače imaju vrlo snažan imidž pouzdanosti.

No prije donošenja zaključaka važno je pogledati što se zapravo kvarilo. Kod Toyote problem nije u hibridnom pogonu, električnom sustavu za vožnju ili ozbiljnoj mehanici, nego gotovo isključivo u pomoćnoj 12-voltnoj bateriji.

Kod modela Toyota C-HR, RAV4, Yaris, Yaris Cross i Corolla najčešći uzrok intervencija bila je upravo 12-voltna startna baterija. Riječ je o dijelu koji obično stoji između 60 i 120 eura, a koji je, prema ADAC-ovim podacima, odgovoran za čak 45,4 posto svih kvarova zabilježenih u Njemačkoj, neovisno o marki automobila.

To znači da Toyota nema strukturni problem s pouzdanošću. Kod hibridnih modela pomoćna baterija može se prazniti ranije od očekivanog jer se klasični alternator rjeđe aktivira, odnosno pogonski sustav radi drugačije nego kod automobila s klasičnim motorom s unutarnjim izgaranjem.