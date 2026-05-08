ADAC objavio statistiku kvarova: Toyota iznenadila, ali razlog nije ono što mnogi misle

Njemački ADAC objavio je statistiku kvarova za 2025. godinu, analizirajući 158 modela iz 27 automobilskih marki.
Na prvi pogled rezultat je iznenađujući: Među markama s većim brojem intervencija našli su se i Toyota te Hyundai, proizvođači koji inače imaju vrlo snažan imidž pouzdanosti.
No prije donošenja zaključaka važno je pogledati što se zapravo kvarilo. Kod Toyote problem nije u hibridnom pogonu, električnom sustavu za vožnju ili ozbiljnoj mehanici, nego gotovo isključivo u pomoćnoj 12-voltnoj bateriji.
Kod modela Toyota C-HR, RAV4, Yaris, Yaris Cross i Corolla najčešći uzrok intervencija bila je upravo 12-voltna startna baterija. Riječ je o dijelu koji obično stoji između 60 i 120 eura, a koji je, prema ADAC-ovim podacima, odgovoran za čak 45,4 posto svih kvarova zabilježenih u Njemačkoj, neovisno o marki automobila.
To znači da Toyota nema strukturni problem s pouzdanošću. Kod hibridnih modela pomoćna baterija može se prazniti ranije od očekivanog jer se klasični alternator rjeđe aktivira, odnosno pogonski sustav radi drugačije nego kod automobila s klasičnim motorom s unutarnjim izgaranjem.
Toyota je, prema navodima iz izvješća, već reagirala. Od veljače 2026. u sporne modele ugrađuju se veće baterije, a proizvođač tvrdi da je kod Yarisa i Yarisa Crossa proizvedenih od studenoga 2024. broj nepravilnosti smanjen za više od 90 posto.
Automobili se kvare sve manje
Važno je naglasiti i da ADAC-ova statistika obuhvaća vozila registrirana do 2023. godine, pa velikim dijelom prikazuje problem koji je već u postupku rješavanja.
Toyota tako i dalje ostaje među markama s vrlo snažnom reputacijom pouzdanosti, a šira slika iz ADAC-ova izvješća zapravo je pozitivna za cijelu industriju. U posljednjih deset godina vjerojatnost kvara kod pet godina starog automobila pala je s 3,6 na 2,1 posto. Kod deset godina starih automobila broj kvarova se prepolovio.
Drugim riječima, automobili su danas znatno složeniji nego prije deset godina, ali se istodobno kvare osjetno manje. Posebno je zanimljiv i podatak da pet godina star električni automobil, u usporedbi s jednako starim automobilom s klasičnim motorom, ima oko 40 posto manje kvarova.