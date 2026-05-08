ADAC objavio statistiku kvarova: Toyota iznenadila, ali razlog nije ono što mnogi misle

A.H.

08.05.2026 u 22:37

Toyota RAV4 Hybrid Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW/EPA
Njemački ADAC objavio je statistiku kvarova za 2025. godinu, analizirajući 158 modela iz 27 automobilskih marki.

Na prvi pogled rezultat je iznenađujući: Među markama s većim brojem intervencija našli su se i Toyota te Hyundai, proizvođači koji inače imaju vrlo snažan imidž pouzdanosti.

No prije donošenja zaključaka važno je pogledati što se zapravo kvarilo. Kod Toyote problem nije u hibridnom pogonu, električnom sustavu za vožnju ili ozbiljnoj mehanici, nego gotovo isključivo u pomoćnoj 12-voltnoj bateriji.

Kod modela Toyota C-HR, RAV4, Yaris, Yaris Cross i Corolla najčešći uzrok intervencija bila je upravo 12-voltna startna baterija. Riječ je o dijelu koji obično stoji između 60 i 120 eura, a koji je, prema ADAC-ovim podacima, odgovoran za čak 45,4 posto svih kvarova zabilježenih u Njemačkoj, neovisno o marki automobila.

To znači da Toyota nema strukturni problem s pouzdanošću. Kod hibridnih modela pomoćna baterija može se prazniti ranije od očekivanog jer se klasični alternator rjeđe aktivira, odnosno pogonski sustav radi drugačije nego kod automobila s klasičnim motorom s unutarnjim izgaranjem.

Toyota je, prema navodima iz izvješća, već reagirala. Od veljače 2026. u sporne modele ugrađuju se veće baterije, a proizvođač tvrdi da je kod Yarisa i Yarisa Crossa proizvedenih od studenoga 2024. broj nepravilnosti smanjen za više od 90 posto.

Automobili se kvare sve manje

Važno je naglasiti i da ADAC-ova statistika obuhvaća vozila registrirana do 2023. godine, pa velikim dijelom prikazuje problem koji je već u postupku rješavanja.

Toyota tako i dalje ostaje među markama s vrlo snažnom reputacijom pouzdanosti, a šira slika iz ADAC-ova izvješća zapravo je pozitivna za cijelu industriju. U posljednjih deset godina vjerojatnost kvara kod pet godina starog automobila pala je s 3,6 na 2,1 posto. Kod deset godina starih automobila broj kvarova se prepolovio.

Drugim riječima, automobili su danas znatno složeniji nego prije deset godina, ali se istodobno kvare osjetno manje. Posebno je zanimljiv i podatak da pet godina star električni automobil, u usporedbi s jednako starim automobilom s klasičnim motorom, ima oko 40 posto manje kvarova.

