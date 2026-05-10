Govorili su da su električni auti promašaj, a evo koliko ih je BMW proizveo

Dok se u dijelu javnosti i dalje često može čuti teza da su električni automobili 'promašaj', brojke BMW Grupe govore nešto sasvim drugo. Njemački proizvođač upravo je proizveo svoj dvomilijunti potpuno električni automobil, čime je dosegnuo važnu prekretnicu u elektrifikaciji.

Jubilarni primjerak bio je BMW i5 M60 xDrive u boji Tansanit Blue, proizveden u tvornici Dingolfing u Njemačkoj, a namijenjen je kupcu u Španjolskoj. BMW Grupa u tu brojku uključuje potpuno električne modele marke BMW, ali i MINI te Rolls-Royce.

Drugi milijun stigao je puno brže

Posebno je zanimljivo koliko se tempo proizvodnje ubrzao. BMW je prvi milijun potpuno električnih vozila dosegnuo nakon više od desetljeća, od lansiranja modela i3 2013. godine do početka 2024. Drugi milijun stigao je za nešto više od dvije godine.

To jasno pokazuje da električni automobili više nisu niša, nego važan dio proizvodnje velikih proizvođača. BMW pritom nije krenuo putem posebnih tvornica samo za električne aute, nego koristi fleksibilan sustav proizvodnje u kojem se na istim linijama mogu izrađivati modeli s klasičnim motorima, plug-in hibridi i potpuno električni automobili.