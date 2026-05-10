Cijeli svijet šokiran cijenama automobila u Kini

Dok prosječan novi automobil u Europi danas stoji oko 30.000 eura, a u SAD-u prosječna cijena novog vozila premašuje 50.000 dolara, u Kini se za taj novac može kupiti nekoliko novih automobila, uključujući električne modele i SUV-ove.

Posebno je to postalo jasno nakon velikog salona automobila u Pekingu, gdje su brojni strani novinari ostali zatečeni kineskim cjenicima.

Električni auto za manje od 7000 eura

Jedan od najpoznatijih primjera je Wuling Hongguang MiniEV, mali električni gradski automobil koji u Kini stoji oko 6500 eura. Čak i verzija s četvera vrata ostaje ispod 7000 eura, a pojedine izvedbe nude doseg koji je donedavno bio rezerviran za znatno skuplje modele.

Vrlo tražen je i Geely EX2, električni model koji se prodaje za oko 8500 eura i koji bi uskoro trebao stići i u Europu, premda će ondje gotovo sigurno biti znatno skuplji.

Tu je i BYD Seagull, koji se na europskom tržištu prodaje pod imenom Dolphin Surf. U Kini mu je cijena oko 8600 eura, dok u Europi ide gotovo dvostruko više.