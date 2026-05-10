Pogledajte kako izgleda BMW 'petica' nakon udara u zid sa 150 km/h

S. M.

10.05.2026 u 17:03

Sudar pri 150 km/h ostavlja zastrašujuće posljedice, a test u kojem je BMW serije 5 Touring E39 daljinski upravljan i zabijen u zid pokazuje koliko malo prostora za pogrešku ostaje pri takvim brzinama.

Neodgovorna jurnjava na cestama često završava tragično, a jedan ekstremni test zorno pokazuje zašto je brzina jedan od najvećih rizika u prometu.

YouTube kanal Vilebrequin proveo je sudar BMW-a serije 5 Touring generacije E39 pri brzini od 150 km/h, i to na testnoj stazi, uz pomoć daljinskog upravljanja.

Od BMW-a nije ostalo gotovo ništa

Automobil je pri toj brzini udario u zid, a posljedice su zastrašujuće. Karoserija je potpuno uništena, a na vozilu gotovo da nema netaknute površine. Iako su ovakvi sudari u realnom prometu rijetki, test jasno pokazuje koliko je pri takvim brzinama mogućnost preživljavanja mala.

Posebno je dramatičan podatak o sili udara. Prema navodima Revije HAK, udarac prikazan u videu dosegnuo je čak 64 g, što dovoljno govori o silama kojima bi u takvom sudaru bilo izloženo ljudsko tijelo.

Opomena za sve vozače

Ovakvi testovi nisu samo spektakularne snimke uništenja automobila, nego i snažan podsjetnik na posljedice prebrze vožnje. Moderni automobili imaju sve naprednije sigurnosne sustave, ali zakoni fizike ostaju neumoljivi.

Pri 150 km/h zaustavljanje u zidu ne ostavlja gotovo nikakav prostor za pogrešku. Upravo zato ovakve snimke najbolje pokazuju koliko je važno prilagoditi brzinu uvjetima na cesti i poštovati prometna pravila.

