Pogledajte kako izgleda BMW 'petica' nakon udara u zid sa 150 km/h

Neodgovorna jurnjava na cestama često završava tragično, a jedan ekstremni test zorno pokazuje zašto je brzina jedan od najvećih rizika u prometu.

YouTube kanal Vilebrequin proveo je sudar BMW-a serije 5 Touring generacije E39 pri brzini od 150 km/h, i to na testnoj stazi, uz pomoć daljinskog upravljanja.

Od BMW-a nije ostalo gotovo ništa

Automobil je pri toj brzini udario u zid, a posljedice su zastrašujuće. Karoserija je potpuno uništena, a na vozilu gotovo da nema netaknute površine. Iako su ovakvi sudari u realnom prometu rijetki, test jasno pokazuje koliko je pri takvim brzinama mogućnost preživljavanja mala.