EP usvojio izvješće o oceanskoj diplomaciji, poznati detalji

Unatoč tome što EU upravlja s 25 milijuna četvornih kilometara mora sa strogo reguliranom i održivom ribolovnom flotom od oko 69 tisuća plovila, istovremeno uvozi oko 70 posto morskih prehrambenih proizvoda i izlaže europsko tržište nepoštenim praksama, naglašava se u usvojenom izvješću o ulozi oceanske diplomacije u konkurentnosti ribarstva i akvakulture EU-a.

"To je nešto što moramo regulirati kroz multilateralne organizacije jer Europska unija je najveći davatelj razvojne pomoći . I kada se ta pomoć daje, postavljaju se uvjeti poštovanja svih onih pravila koje želimo i za očuvanje okoliša i za način izlova ribe, za očuvanje ugroženih vrsta", rekla je Hini Zovko, članica Odbora EP-a za ribarstvo (PECH).

Izvjestiteljica Željana Zovko (EPP/HDZ) rekla je da su zemlje poput Tunisa i Alžira "do sada imale puno bolje uvjete za izlov jer ne moraju pratiti europska pravila".

Flote trećih zemalja poput kineske flote ili flota u sjevernoj Africi često se ne pridržavaju međunarodnih pravila o zaštiti okoliša i kvotama, a izvješće traži da ista pravila i jednaki uvjeti na tržištu trebaju vrijediti za sve ribare.

Izvješćem se poziva na veću suradnju država članica i agencija EU-a, posebno s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost, Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex), Europskom agencijom za kontrolu ribarstva, Europskom agencijom za okoliš i Agencijom EU-a za svemirski program.

"Frontex već djeluje u nekim zemljama u borbi protiv krivolovaca", koji uništavaju bioraznolikost i ruše cijene ribe na europskom tržištu, rekla je Zovko, dodajući da EU treba oceanskom diplomacijom pridobiti što više zemalja na svoju stranu i poticati ih na zajedničku zaštitu oceana pošto su uz krivolov i rastuće temperature mora i onečišćenje oceana plastikom dio problema.

Zastupnica iz redova pučana rekla je da od oceanske diplomacije trebaju profitirati svi otoci, od francuskog otoka Reuniona u Indijskom oceanu do hrvatske Palagruže, kao i da Unija treba osigurati dostatna financijska sredstva za najudaljenija otočna područja te odgovoriti na izazove poput smanjene atraktivnosti zanimanja za ribarstvo među mladima.

Izvješće poziva na ciljane mjere kako bi se povećala privlačnost rada u sektoru ribarstva, "među ostalim i za žene, kroz osiguravanje održivog upravljanja i obnove ribljih stokova, kroz ulaganje u moderne, sigurne i digitalizirane ribarske flote bez povećanja njihovih kapaciteta za ribolov, programe osposobljavanja..."

Eurozastupnici također traže da "EU zadrži vodstvo na međunarodnim forumima poticanjem multilateralizma", što obuhvaća i suradnju s Kinom i Sjedinjenim Državama i poticanje tih zemalja na održivo ribarstvo i upravljanje oceanima, koji prekrivaju oko 70 posto Zemljine površine.

"Mi moramo paralelno surađivati i sa Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom u ovom pogledu jer se niti jedni niti drugi ne pridržavaju onoga čega se ostatak svijeta pridržava", istaknula je Zovko.