'Dijete nije kraj, nego novi početak': Emotivna ispovijest mlade majke na 'Hodu za život', Thompson otpjevao 'Lijepa li si'

Hod za život, obitelj i Hrvatsku održan je u subotu u Zagrebu, kao prvi u nizu, pod geslom ''Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom !'', s kojeg je poručeno da je pravo na život temeljno ljudsko pravo te da djeca obogaćuju život.

Hod za život ove će se godine održati u 20 gradova diljem Hrvatske, a u Zagrebu je okupio velik broj građana koji su u Hod krenuli s Trga Republike Hrvatske, preko Frankopanske, Ilice i Trga bana Jelačića do Zrinjevca gdje je u glazbenom djelu programa nastupio i Marko Perković Thompson. U prigodnim govorima istaknuto je da djeca ne uništavaju život, nego ga obogaćuju.

Mama Elena: Završila sam školu kad sam rodila kćer, dijete nije kraj nego početak ''Moja kći je bila moj najveći motiv i snaga. Za nju sam učila i stvarala ljepši svijet. Uz moju Leonu i dobre ljude sam diplomirala i danas sam ponosna magistra sestrinstva. Dijete nije kraj nego novi početak, izvor snage, ljubavi i najljepših promjena u životu'', rekla je mlada majka Elena obraćajući se svim mladim djevojkama koje su se našle u strahu zbog neplanirane trudnoće, baš kao i ona.

Marko Perković Thompson na Hodu za život Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Bračni par Ana i Damir Sredić prije nepunih šest godina posvojili su troje djece, u dobi od sedam, deset i dvanaest godina. ''Mi svoju obiteljsku priču smatramo sretnom jer nije nastala u okrilju straha. Naša je odluka bila u potpunosti se prepustiti Božjoj volji. Koliko djece, u kojoj dobi, hoćemo li imati točno onoliko sredstava koliko se smatra društveno prihvatljivim za posvojenje djeteta - o tome tada zaista nismo razmišljali'', rekao je Damir Sredić. Među djecom bez roditeljske skrbi najviše ima starije djece, odnosno djece starije od četiri godine, napomenula je Ana Sredić. Posvojitelji: Zahvalni smo biološkim roditeljima ''Zahvale upućujemo biološkim roditeljima naše djece jer da oni nisu izabrali život i odlučili ih donijeti na svijet, mi danas ne bi stajali na ovom mjestu. Naša djeca svoje nove identitete smatraju povlasticom, prilikom koja ima je darovana i koju žele u potpunosti iskoristiti'', kazala je.

Hod za život u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL