'Dijete nije kraj, nego novi početak': Emotivna ispovijest mlade majke na 'Hodu za život', Thompson otpjevao 'Lijepa li si'

I.J./Hina

09.05.2026 u 15:17

Hod za život u Zagrebu
Hod za život u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Hod za život, obitelj i Hrvatsku održan je u subotu u Zagrebu, kao prvi u nizu, pod geslom ''Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom !'', s kojeg je poručeno da je pravo na život temeljno ljudsko pravo te da djeca obogaćuju život.

Hod za život ove će se godine održati u 20 gradova diljem Hrvatske, a u Zagrebu je okupio velik broj građana koji su u Hod krenuli s Trga Republike Hrvatske, preko Frankopanske, Ilice i Trga bana Jelačića do Zrinjevca gdje je u glazbenom djelu programa nastupio i Marko Perković Thompson.

U prigodnim govorima istaknuto je da djeca ne uništavaju život, nego ga obogaćuju.

Mama Elena: Završila sam školu kad sam rodila kćer, dijete nije kraj nego početak

''Moja kći je bila moj najveći motiv i snaga. Za nju sam učila i stvarala ljepši svijet. Uz moju Leonu i dobre ljude sam diplomirala i danas sam ponosna magistra sestrinstva. Dijete nije kraj nego novi početak, izvor snage, ljubavi i najljepših promjena u životu'', rekla je mlada majka Elena obraćajući se svim mladim djevojkama koje su se našle u strahu zbog neplanirane trudnoće, baš kao i ona.

Marko Perković Thompson na Hodu za život Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Bračni par Ana i Damir Sredić prije nepunih šest godina posvojili su troje djece, u dobi od sedam, deset i dvanaest godina.

''Mi svoju obiteljsku priču smatramo sretnom jer nije nastala u okrilju straha. Naša je odluka bila u potpunosti se prepustiti Božjoj volji. Koliko djece, u kojoj dobi, hoćemo li imati točno onoliko sredstava koliko se smatra društveno prihvatljivim za posvojenje djeteta - o tome tada zaista nismo razmišljali'', rekao je Damir Sredić.

Među djecom bez roditeljske skrbi najviše ima starije djece, odnosno djece starije od četiri godine, napomenula je Ana Sredić.

Posvojitelji: Zahvalni smo biološkim roditeljima

''Zahvale upućujemo biološkim roditeljima naše djece jer da oni nisu izabrali život i odlučili ih donijeti na svijet, mi danas ne bi stajali na ovom mjestu. Naša djeca svoje nove identitete smatraju povlasticom, prilikom koja ima je darovana i koju žele u potpunosti iskoristiti'', kazala je.

Hod za život u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon njih uslijedio je glazbeni program. Nastupili su etno skupina Čuvarice i Marko Perković Thompson s jednom pjesmom, ''Lijepa li si''.

Uoči ovogodišnjeg Hoda za Život, Grad Zagreb tražio je organizatore popis izvođača koji će nastupiti u glazbenom programu.

Zbog ustaškog pozdrava ''Za dom spremni'' na koncertu u Areni Zagreb krajem prosinca prošle godine, iz Grada su poručili da Marku Perkoviću Thompsonu više neće biti dozvoljeni nastupi na površinama i u prostorima kojim upravlja Grad ili trgovačka društva čiji je Grad osnivač. Tu su odluku pokušali provesti u siječnju ove godine otkazivanjem dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na glavnom zagrebačkom trgu. Tada je organizaciju preuzela Vlada pa je doček na ipak održan.

VELIKA GALERIJA Pogledajte atmosferu na 'Hodu za život' u Zagrebu: 'Mi volimo i mamu i dijete'
FOTO Povorka Hoda za život stigla do Zrinjevca, pojavio se i jedan ministar: Imamo komunistički zakon
Trump konačno došao do obogaćenog uranija – ali ne iz Irana

