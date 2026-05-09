'Dijete nije kraj, nego novi početak': Emotivna ispovijest mlade majke na 'Hodu za život', Thompson otpjevao 'Lijepa li si'

Hod za život, obitelj i Hrvatsku održan je u subotu u Zagrebu, kao prvi u nizu, pod geslom ''Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom !'', s kojeg je poručeno da je pravo na život temeljno ljudsko pravo te da djeca obogaćuju život.
Hod za život ove će se godine održati u 20 gradova diljem Hrvatske, a u Zagrebu je okupio velik broj građana koji su u Hod krenuli s Trga Republike Hrvatske, preko Frankopanske, Ilice i Trga bana Jelačića do Zrinjevca gdje je u glazbenom djelu programa nastupio i Marko Perković Thompson.
U prigodnim govorima istaknuto je da djeca ne uništavaju život, nego ga obogaćuju.
Mama Elena: Završila sam školu kad sam rodila kćer, dijete nije kraj nego početak
''Moja kći je bila moj najveći motiv i snaga. Za nju sam učila i stvarala ljepši svijet. Uz moju Leonu i dobre ljude sam diplomirala i danas sam ponosna magistra sestrinstva. Dijete nije kraj nego novi početak, izvor snage, ljubavi i najljepših promjena u životu'', rekla je mlada majka Elena obraćajući se svim mladim djevojkama koje su se našle u strahu zbog neplanirane trudnoće, baš kao i ona.
Bračni par Ana i Damir Sredić prije nepunih šest godina posvojili su troje djece, u dobi od sedam, deset i dvanaest godina.
''Mi svoju obiteljsku priču smatramo sretnom jer nije nastala u okrilju straha. Naša je odluka bila u potpunosti se prepustiti Božjoj volji. Koliko djece, u kojoj dobi, hoćemo li imati točno onoliko sredstava koliko se smatra društveno prihvatljivim za posvojenje djeteta - o tome tada zaista nismo razmišljali'', rekao je Damir Sredić.
Među djecom bez roditeljske skrbi najviše ima starije djece, odnosno djece starije od četiri godine, napomenula je Ana Sredić.
Posvojitelji: Zahvalni smo biološkim roditeljima
''Zahvale upućujemo biološkim roditeljima naše djece jer da oni nisu izabrali život i odlučili ih donijeti na svijet, mi danas ne bi stajali na ovom mjestu. Naša djeca svoje nove identitete smatraju povlasticom, prilikom koja ima je darovana i koju žele u potpunosti iskoristiti'', kazala je.
Nakon njih uslijedio je glazbeni program. Nastupili su etno skupina Čuvarice i Marko Perković Thompson s jednom pjesmom, ''Lijepa li si''.
Uoči ovogodišnjeg Hoda za Život, Grad Zagreb tražio je organizatore popis izvođača koji će nastupiti u glazbenom programu.
Zbog ustaškog pozdrava ''Za dom spremni'' na koncertu u Areni Zagreb krajem prosinca prošle godine, iz Grada su poručili da Marku Perkoviću Thompsonu više neće biti dozvoljeni nastupi na površinama i u prostorima kojim upravlja Grad ili trgovačka društva čiji je Grad osnivač. Tu su odluku pokušali provesti u siječnju ove godine otkazivanjem dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na glavnom zagrebačkom trgu. Tada je organizaciju preuzela Vlada pa je doček na ipak održan.