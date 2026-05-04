HOO demantira istragu USKOK-a: 'Nisu nas posjetili istražitelji!'

'Naravno, Hrvatski olimpijski odbor kontinuirano surađuje s nadležnim državnim tijelima te im, prema potrebi, dostavlja tražene informacije i dokumentaciju vezanu uz pojedine nacionalne saveze, a samim time i uz poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora. HOO će i dalje, bez ikakve zadrške, tu suradnju nastaviti', dodaje se u priopćenju.

'Ističemo kako je HOO, odmah na početku afere vezane uz Hrvatski skijaški savez, nadležnim institucijama dostavio svu relevantnu dokumentaciju i materijale, a isto je učinjeno i u slučaju vezanom uz Hrvatski judo savez, čime je postupljeno transparentno i u skladu sa zakonskim obvezama. Dakle, od tada, od početka izbijanja afera u spomenutim savezima, službenici bilo kojih istražnih ili pravosudnih tijela nisu bili u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora' , navodi se u priopćenju HOO-a.

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) reagirao je na medijske napise o navodnim policijskim izvidima u krovnoj kući hrvatskog sporta, prenosi HRT .

HOO osnovao Radnu skupinu koja češlja financije

Nakon afere u Hrvatskom skijaškom i Hrvatskom judo savezu, izvidi su pokrenuti i u brojnim drugim sportskim savezima.

Inače, na sjednici Vijeća HOO-a održanom pod predsjedanjem čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše objavljena je informacija da je Odbor uspostavio Radnu skupinu s ciljem provjere cjelovite financijske dokumentacije na relaciji HOO – Hrvatski skijaški savez u razdoblju od početka 2016. do kraja 2025..

Rečeno je kako su obrađene dvije trećine dokumenata i pokazalo se da je sav proračunski novac transparentno i namjenski utrošen.

Čeka se izručenje Vedrana Pavleka

U petak je u Kazahstanu uhićen bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je kako postoji mogućnost da Vedran Pavlek bude izručen Hrvatskoj već tijekom ovog tjedna, ako ne uloži žalbu na odluku kazahstanskih vlasti. Dodao je da je Kazahstan, iako s Hrvatskom nema ugovor o izručenju, član Interpola i potpisnik međunarodnih konvencija koje omogućuju provedbu takvih postupaka.