WHO: Rizik od hantavirusa i dalje nizak

Kruzer je isplovio iz Argentine prije otprilike tri tjedna s oko 150 putnika i zaustavio se na Antarktici i drugim lokacijama na putu prema Zelenortskim Otocima, prema medijskim izvješćima.

Nizozemska turistička kompanija Oceanwide Expeditions objavila je da se na brodu za polarne ekspedicije MV Hondius, koji se nalazi uz obalu Zelenortskih Otoka, otočne države u Atlantskom oceanu, zapadno od afričkog kontinenta, dogodila "ozbiljna medicinska situacija".

" Rizik za širu javnost ostaje nizak. Nema potrebe za panikom ili ograničenjima putovanja", naveo je u priopćenju regionalni direktor WHO-a za Europu Hans Henri P. Kluge.

Glasnogovornik nizozemskog ministarstva vanjskih poslova potvrdio je da su dva nizozemska putnika umrla, ne navodeći dodatne pojedinosti.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navela je u objavi na X-u da je jedan od bolesnih putnika na odjelu intenzivne skrbi u Južnoafričkoj Republici. Sky News je objavio da je putnik britanski državljanin, pozivajući se na južnoafričko ministarstvo zdravstva.

WHO je objavio da istražuje izbijanje virusa.

Laboratorijskim testovima potvrđeno je da je jedna od šest oboljelih osoba zaražena hantavirusom, priopćili su iz agencije.

Iz kompanije Oceanwide Expeditions objavili su da vlasti Zelenortskih Otoka nisu dozvolile iskrcavanje putnika kojima je potrebna medicinska skrb te da nizozemske vlasti nastoje organizirati repatrijaciju dvoje putnika sa simptomima bolesti i tijela jednog od preminulih.

Hantavirus se širi kad čestice urina i izmeta glodavaca kontaminiraju zrak, primjerice, nakon metenja prostora u kojima su boravili miševi. Iz WHO-a napominju da se virus kontaktom među ljudima širi samo u rijetkim slučajevima.

Bolest počinje simptomima nalik gripi koji mogu dovesti do zatajenja srca i pluća, pri čemu oko 40 posto slučajeva završava smrtnim ishodom, napominje Reuters, pozivajući se na podatke američkih Centara za suzbijanje bolesti.

Ne postoje konkretni lijekovi za hantavirus, pa je terapija usmjerena na potpornu skrb, uključujući respiratore u teškim slučajevima.