Zeleni preuzimaju München: Krause pobijedio Reitera i okončao 42 godine vlasti SPD-a

Reiter nakon dvanaest godina mora napustiti gradonačelničku funkciju. Priznao je poraz riječima: ‘Pogriješio sam, bila je to moja krivnja’, kazao je svojim pristašama, dodajući da je to ujedno i posljednji dan njegove političke karijere.

Ishod u Münchenu pratio se s posebnim zanimanjem, jer je aktualni gradonačelnik Dieter Reiter (SPD) već u prvom krugu prije dva tjedna dobio jasnu opomenu birača. U drugom krugu izazivač Dominik Krause priredio je iznenađenje : prema neslužbenim rezultatima, 35-godišnji član Zelenih osvojio je 56,4 posto glasova, dok je Reiter dobio 43,6 posto.

Krause je po struci fizičar, zaručen je s muškarcem i već dvanaest godina član je gradskog vijeća. Istaknuo je da mu je velika čast te je zahvalio građanima Münchena na povjerenju. U gradu se, kako je rekao, posljednjih dana osjećala posebna atmosfera – ‘bio je to novi početak, obnova’. Građani su mu, kaže, dovikivali: ‘Sada idemo!’

Već u prvom krugu Reiter je izgubio više od dvanaest postotnih bodova u odnosu na izbore 2020., vjerojatno i zbog afere povezane s njegovim angažmanom u FC Bayernu. Pobjeda Zelenih predstavlja težak poraz za socijaldemokrate koji su Münchenu držali gradonačelničku funkciju 42 godine.

Reiter se dugo smatrao sigurnim favoritom, no potom je otkriveno da je godinama primao novac od FC Bayerna za mjesto u savjetodavnom odboru kluba, bez potrebnog odobrenja gradskog vijeća. Suočio se s oštrim kritikama, osobito zbog načina na koji je upravljao tom situacijom. Nakon snažnog pritiska javnosti priznao je pogreške i povukao se iz savjetodavnog odbora te iz nadzornog odbora na koji je nedavno bio imenovan.