njemačka

Egzodus vjernika: Je li ovo pravi razlog za napuštanje crkve

Bi. S. / Hina

16.03.2026 u 21:32

Ilkustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: hans blossey / imago stock&people / Profimedia
Više od 600.000 njemačkih katolika i protestanata napustilo je crkvu prošle godine, priopćeno je u ponedjeljak, dok dvije glavne kršćanske crkve u Njemačkoj nastavljaju gubiti članove

Kako proizlazi iz statistika koje su objavile Katolička Crkva i Evangelička Crkva u Njemačkoj (EKD), 2025. je iz redova Katoličke Crkve istupilo oko 307.000 vjernika, što je nešto manje nego 2024. kada je crkvu napustilo 321.000 članova. EKD je prošle godine napustilo oko 350.000 vjernika, što je otprilike isti broj kao godinu dana ranije.

Ako se vjernicima koji su napustili svoje zajednice pribroje i umrli članovi, onda se broj registriranih kršćana u Njemačkoj u protekloj godini smanjio za 1,35 milijuna.

Ukupno je u Njemačkoj prošle godine živjelo 36,6 milijuna građana koji pripadaju jednoj od dviju najvećih kršćanskih crkava. To je oko 44 posto stanovništva, što je manje nego 2024. kada se još 45,2 posto građana bilo članovima jedne ili druge crkve.

'Svaki istup iz Crkve je bolan', rekao je novi predsjednik Njemačke biskupske konferencije Heiner Wilmer prilikom predstavljanja statistika.

On je istodobno rekao kako zbog ovih brojeva ne treba gubiti nadu i ukazao na stabilan broj prvih svetih pričesti i krizmi.

Međutim, za razliku od susjedne Francuske i Belgije, u Njemačkoj se ne bilježi trend povećanog broja krštenja.

Trend masovnog napuštanja crkve se intenzivirao nakon pedofilskih skandala u koje su bili umiješani zaposleni pri crkvama.

Jedan od razloga je i crkveni porez koji svaki zaposleni član katoličke ili evangeličke zajednice plaća. Tzv. crkveni porez iznosi 8 do 9 posto godišnjeg poreza na prihod.

