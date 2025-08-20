Završio sastanak vojnih čelnika zemalja NATO-a, nastavljaju se razgovori o jamstvima za Ukrajinu

Nakon što je završio širi sastanak, manja grupa vojnih zapovjednika nastavlja u Washingtonu rasprave o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, rekao je zapadni izvor.

"O#Ukrajini, potvrdili smo našu potporu. Prioritet ostaje pravedan, održiv i trajan mir", napisao je na X-u šef vojnog povjerenstva NATO-a , admiral Giuseppe Cavo Dragone.

PO UZORU NA ČLANAK 5. NATO-a

Dodao je da general Dan Caine, šef združenog stožera američke vojske, predvodi razgovore u kojima sudjeluju vojni čelnici iz šest članica NATO-a.

Izvor kaže da još nema nikakvih rezultata jer se o sigurnosnim jamstvima nije detaljno razgovaralo na ranijoj videokonferenciji.

Izvor kaže da će biti još sastanaka u širem sastavu, nakon što manja skupina razradi opcije.

Nema roka za završetak rasprava i konačna odluka bit će na političkim čelnicima, rekao je izvor.