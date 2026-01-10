NOVINARKA OBJAVILA

VIDEO Gori jedna od najvećih džamija u Iranu: Ovo nije kaos, ovo je 47 godina bijesa

Ma.Č.

10.01.2026 u 10:53

Džamija u plamenu.
Džamija u plamenu. Izvor: Screenshot / Autor: X
Bionic
Reading

Na društvenim mrežama širi se snimka koju je iranska novinarka i aktivistica Masih Alinejad opisala kao snimku golemog požara u jednoj od najvećih džamija u Iranu

Video je objavila na platformi X, uz poruku: „Jedna od najvećih džamija u Iranu gorjela je tijekom ustanka. Nemojte paničariti. Ovo nije kaos. Ovo je 47 godina bijesa. Četrdeset i sedam godina, nakon svakog ‘Allahu Akbar’ s tih minareta, islamistički režim ubijao je nevine Irance.“

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, ali zasad nije službeno potvrđeno gdje je i kada nastala. U komentarima na mrežama pojavile su se pretpostavke da bi mogla prikazivati džamiju Al-Rasool u Teheranu, no još ne postoje neovisni izvori koji bi to potvrdili.

I novinarka NY Timesa Brigitte Gabriel objavila je video goruće džamije.

Do sada se nijedna institucija u Iranu nije oglasila o incidentu niti potvrdila da je tijekom aktualnih demonstracija doista izgorio veliki vjerski objekt. O događaju još nisu izvijestili veliki svjetski mediji.

Objava je stigla u trenutku kada Iran potresa val masovnih prosvjeda. Iz brojnih gradova dolaze izvještaji o desecima tisuća ljudi na ulicama, dok vlast ograničava pristup internetu i prekida telefonske veze, zbog čega je provjera informacija izuzetno otežana.

