VIDEO Gori jedna od najvećih džamija u Iranu: Ovo nije kaos, ovo je 47 godina bijesa

Video je objavila na platformi X, uz poruku: „Jedna od najvećih džamija u Iranu gorjela je tijekom ustanka. Nemojte paničariti. Ovo nije kaos. Ovo je 47 godina bijesa. Četrdeset i sedam godina, nakon svakog ‘Allahu Akbar’ s tih minareta, islamistički režim ubijao je nevine Irance.“

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, ali zasad nije službeno potvrđeno gdje je i kada nastala. U komentarima na mrežama pojavile su se pretpostavke da bi mogla prikazivati džamiju Al-Rasool u Teheranu, no još ne postoje neovisni izvori koji bi to potvrdili.

Do sada se nijedna institucija u Iranu nije oglasila o incidentu niti potvrdila da je tijekom aktualnih demonstracija doista izgorio veliki vjerski objekt. O događaju još nisu izvijestili veliki svjetski mediji.

Objava je stigla u trenutku kada Iran potresa val masovnih prosvjeda. Iz brojnih gradova dolaze izvještaji o desecima tisuća ljudi na ulicama, dok vlast ograničava pristup internetu i prekida telefonske veze, zbog čega je provjera informacija izuzetno otežana.