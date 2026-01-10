Veliki napad SAD-a na ISIS u Siriji

Američka vojska izvela je više napada u Siriji usmjerenih na militante Islamske države
Prema američkom Središnjem zapovjedništvu (CENTCOM), veliki napadi izvedeni su oko 18.30 sati po hrvatskom vremenu.
'Ovi napadi dio su operacije Hawkeye Strike, koja je pokrenuta i najavljena 19. prosinca 2025. po nalogu predsjednika Trumpa, kao izravan odgovor na smrtonosni napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji 13. prosinca 2025.', navode u izjavi.
'Zasjeda, koju je izveo terorist ISIS-a, rezultirala je tragičnom smrću dva američka vojnika i jednog američkog prevoditelja', dodaju. U izjavi nije navedeno je li itko poginuo u napadima, piše Sky News.
Američka vojska navodi da su današnji napadi bili usmjereni na položaje ISIS-a diljem Sirije u sklopu trajne obveze suzbijanja islamskog terorizma usmjerenog protiv američkih vojnika, sprječavanja budućih napada te zaštite američkih i partnerskih snaga u regiji.
'Naša poruka ostaje snažna: ako naudite našim borcima, pronaći ćemo vas i ubiti bilo gdje u svijetu, bez obzira koliko se trudili izbjeći pravdu', navode.