operacija 'hawkeye strike'

Veliki napad SAD-a na ISIS u Siriji

I.V.

10.01.2026 u 22:25

Napad SAD-a na ISIS u Siriji
Napad SAD-a na ISIS u Siriji Izvor: U.S. Central Command / Autor: X
Bionic
Reading

Američka vojska izvela je više napada u Siriji usmjerenih na militante Islamske države

Prema američkom Središnjem zapovjedništvu (CENTCOM), veliki napadi izvedeni su oko 18.30 sati po hrvatskom vremenu.

'Ovi napadi dio su operacije Hawkeye Strike, koja je pokrenuta i najavljena 19. prosinca 2025. po nalogu predsjednika Trumpa, kao izravan odgovor na smrtonosni napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji 13. prosinca 2025.', navode u izjavi.

vezane vijesti

'Zasjeda, koju je izveo terorist ISIS-a, rezultirala je tragičnom smrću dva američka vojnika i jednog američkog prevoditelja', dodaju. U izjavi nije navedeno je li itko poginuo u napadima, piše Sky News.

Američka vojska navodi da su današnji napadi bili usmjereni na položaje ISIS-a diljem Sirije u sklopu trajne obveze suzbijanja islamskog terorizma usmjerenog protiv američkih vojnika, sprječavanja budućih napada te zaštite američkih i partnerskih snaga u regiji.

'Naša poruka ostaje snažna: ako naudite našim borcima, pronaći ćemo vas i ubiti bilo gdje u svijetu, bez obzira koliko se trudili izbjeći pravdu', navode.

vezane vijesti

preporučujemo

SPORNI SLUČAJ

SPORNI SLUČAJ

U Zadru osvanula spomen-ploča s ustaškim obilježjima: 'Zašto to rade?'
BITKA ZA NAFTU

BITKA ZA NAFTU

Četiri tankera iz 'flote u sjeni' vratila su se u Venezuelu
pahlavi kao 'otac naroda'

pahlavi kao 'otac naroda'

Iranci ustali protiv režima: Može li sin posljednjeg šaha postati lice promjene?

najpopularnije

Još vijesti