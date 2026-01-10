Veliki napad SAD-a na ISIS u Siriji

'Ovi napadi dio su operacije Hawkeye Strike , koja je pokrenuta i najavljena 19. prosinca 2025. po nalogu predsjednika Trumpa , kao izravan odgovor na smrtonosni napad ISIS -a na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji 13. prosinca 2025.', navode u izjavi.

'Zasjeda, koju je izveo terorist ISIS-a, rezultirala je tragičnom smrću dva američka vojnika i jednog američkog prevoditelja', dodaju. U izjavi nije navedeno je li itko poginuo u napadima, piše Sky News.

Američka vojska navodi da su današnji napadi bili usmjereni na položaje ISIS-a diljem Sirije u sklopu trajne obveze suzbijanja islamskog terorizma usmjerenog protiv američkih vojnika, sprječavanja budućih napada te zaštite američkih i partnerskih snaga u regiji.



'Naša poruka ostaje snažna: ako naudite našim borcima, pronaći ćemo vas i ubiti bilo gdje u svijetu, bez obzira koliko se trudili izbjeći pravdu', navode.