Iranci ustali protiv režima: Može li sin posljednjeg šaha postati lice promjene?

Val masovnih prosvjeda ponovno potresa Iran, a s rastućim pritiskom na vlast jačaju i glasovi koji zazivaju povratak monarhije – ili barem veću političku ulogu sina svrgnutog posljednjeg šaha, Reze Pahlavija. Dok ga dio javnosti vidi kao simbol nade i mogući katalizator promjena, drugi upozoravaju da je njegova stvarna politička snaga ograničena i duboko kontroverzna

Najnoviji val nezadovoljstva izbio je krajem prosinca u srcu Teherana – na velikom bazaru. Trgovci, poznati kao bazarije, uzvikivali su parole protiv divljanja cijena i sve težih životnih uvjeta. Ubrzo su se prosvjedi proširili na brojne dijelove zemlje, a na pojedinim mjestima prerasli su i u nasilje. Organizacije za ljudska prava govore o desecima poginulih. Iranske vlasti pokušavaju razdvojiti prosvjednike i umanjiti političku dimenziju pobune. Dok s jedne strane izražavaju razumijevanje za ekonomske teškoće građana, istodobno optužuju strane obavještajne službe za poticanje nemira. Iranski policijski čelnik Ahmad Radan tvrdi da se 'planovi destabilizacije prvo izrađuju u inozemstvu, zatim šire putem interneta, a na kraju provode na ulicama'.

Od bunta zbog inflacije do otvorene kritike režima Iza prosvjeda stoji duboko ukorijenjeno nezadovoljstvo. Ne pate samo trgovci – frustracija se osjeća u svim slojevima društva. Mladi taksist u Teheranu kaže da je obrazovan, ali bez ikakve perspektive: već tri godine vozi taksi i gleda kako ljudi štede čak i na osnovnim potrepštinama. Kako su se prosvjedi širili, ekonomski zahtjevi sve su se češće pretvarali u političke poruke. Na sprovodu dvojice poginulih prosvjednika u zapadnom Iranu čuli su se povici 'Dolje Islamska Republika Iran', dok su drugdje okupljeni uzvikivali 'Smrt diktatoru', misleći na vrhovnog vođu Alija Hamneija.

On the 14th day of anti-establishment protests in Iran…



Video published last night by @Vahid shows a crowd of protesters in north Tehran

Reza Pahlavi kao 'otac Iranaca'? U tom kontekstu sve su glasniji pozivi upućeni sinu posljednjeg šaha. Reza Pahlavi, koji živi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama, sve se aktivnije uključuje u javne rasprave o budućnosti Irana. Islamski znanstvenik Reinhard Schulze ističe da se Pahlavi pokušava profilirati kao svojevrsni 'krunski princ' i 'otac Iranaca', figura iznad političkih podjela koja bi mogla simbolički objediniti naciju i otvoriti put novom poretku. Kako piše Tagesschau, neki analitičari smatraju da bi Pahlavi mogao odigrati ulogu svojevrsnog 'pomagača' u stvaranju novog Irana. Politologinja Gilda Sahebi ističe da je riječ o osobi koja je glasna, prisutna u javnosti i potencijalno dovoljno utjecajna da pomogne oporbi izvana. Prema njezinim riječima, mnogi Iranci, iako se ideološki ne poistovjećuju s njim, vide u Pahlaviju nekoga tko bi mogao pružiti međunarodnu potporu njihovoj borbi.