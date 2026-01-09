zna se odakle je

Kakav sretnik: Hrvat ulovio čak šest dobitaka na Eurojackpotu, osvojio 356.000 eura

09.01.2026

U trećem kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 1, 17, 19, 25, 41 - 6, 12 koji su igraču iz Požege donijeli ukupni dobitak u iznosu od 356.463,60 eura

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi Ulica Stjepana Radića 7 u Požegi.

Sretnik iz Požege odigrao je sistemski listić od šest kombinacija i dvije Joker igre uplativši 13,20 eura. Svaki od šest pojedinačnih dobitaka u iznosu od 59.410,60 eura igraču je donio ukupni dobitak u iznosu od 356.463,60 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 13.01.2026., a glavni dobitak iznosi 23.000.000,00 eura.

