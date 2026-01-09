Povijesni megasporazum EU-a: Tko slavi, a tko guta knedle?

Nakon četvrt stoljeća pregovora, Europska unija konačno je dala zeleno svjetlo za trgovinski sporazum s južnoameričkim blokom Mercosur, čime se otvara put stvaranju najveće zone slobodne trgovine na svijetu, koja obuhvaća više od 700 milijuna ljudi u Europi i Latinskoj Americi. Dok se u Bruxellesu naveliko slavi, nekima trenutno i nije baš do smijeha

Sporazum, koji još mora potvrditi Europski parlament, ukinut će više od 90 posto carina na izvoz iz EU-a. Iako se njegov stvarni ekonomski učinak – kako procjenjuje Europska komisija, rast BDP-a EU-a od tek 0,05 posto do 2040. – čini skromnim, političke bitke koje su ga pratile bile su sve samo ne male. Kao i u svakom velikom trgovinskom sporazumu, postoje jasni pobjednici i gubitnici, a Politico je izdvojio tko u ovome slučaju slavi, a tko guta knedle.

Dobitnici Giorgia Meloni

Talijanska premijerka još je jednom pokazala politički instinkt. Zaprijetivši isprva da će stati uz francusko protivljenje sporazumu, Meloni je u zadnji čas ishodila dodatne ustupke za talijanske poljoprivrednike. Rim je zauzvrat osigurao zaštitne mehanizme za poljoprivredno tržište i obećanja o dodatnom financiranju iz Bruxellesa – argumente koje vlada sada može bez problema prodavati domaćoj javnosti. Meloni se pritom još jednom pozicionirala kao pragmatična igračica koja zna kada treba zaprijetiti, a kada stati uz većinu. Njemačka automobilska industrija Za njemački autosektor, koji se posljednjih godina suočava s nizom izazova, Mercosur donosi dugo očekivano olakšanje. Smanjenje carina – koje trenutačno dosežu i do 35 posto – otvara tržišta Latinske Amerike proizvođačima poput Volkswagena i BMW-a. Ipak, liberalizacija neće biti trenutačna, a Brazil je izborio postupno smanjivanje carina kako bi zaštitio vlastitu industriju. Električna vozila pritom dobivaju povlašteni tretman, što je dodatni izazov za Europu, koja u tom segmentu zaostaje za Kinom. Ursula von der Leyen

Za predsjednicu Europske komisije Mercosur je geopolitička pobjeda – ali skupa. Nakon više od godinu dana balansiranja između skeptičnih država članica i južnoameričkih partnera, Von der Leyen je uspjela okupiti potrebnu kvalificiranu većinu. Sporazum jača međunarodni ugled Bruxellesa u trenutku kada EU često djeluje tromo u odnosu na SAD i Kinu. No cijena je visoka: Komisija je obećala čak 45 milijardi eura dodatnih subvencija europskim poljoprivrednicima, čime je praktički odustala od dijela planova za smanjenje poljoprivredne potrošnje i veća ulaganja u inovacije. Europski poljoprivrednici (djelomično) Iako su prosvjedi farmera i upozorenja o 'poljoprivrednoj apokalipsi' dominirali naslovnicama u medijima, stvarnost je složenija. Sporazum uvodi stroge kvote za uvoz osjetljivih proizvoda poput govedine i peradi, dok su europski proizvodi s oznakama izvornosti – poput sira ili vina – dodatno zaštićeni. Kada se tome doda i najavljenih 45 milijardi eura subvencija, jasno je da europski farmeri iz ovog dogovora ipak izlaze s ozbiljnim kompenzacijama. Gubitnici Emmanuel Macron

Francuski predsjednik bio je najglasniji protivnik sporazuma, pod snažnim pritiskom domaće javnosti i poljoprivrednika. Unatoč pokušajima da okupi blokirajuću manjinu – uključujući i koketiranje s Italijom – Macron nije uspio zaustaviti dogovor. Za politički oslabljenog predsjednika, koji se već suočava s krizom autoriteta kod kuće, ovo je bolan udarac i još jedan dokaz slabljenja francuskog utjecaja u EU-u. Donald Trump